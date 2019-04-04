Городской месячник по благоустройству: на улично-дорожной сети Самары проводятся сезонные работы

94

Так, накануне в течение 2-х смен МП «Благоустройство» вывело более 230-ти единиц техники. В том числе около 40 тракторов, 30 погрузчиков, 33 самосвала, 14 дорожных комбинированных машин,7 асбойлеров для откачки воды и др. Также задействовали 469 человек, которые выполняют расчистку вручную. Таким образом, количество уборщиков по сравнению с предыдущими сутками увеличено почти на четверть. Это важно, учитывая виды работ, на которые делается акцент в период месячника.В первую очередь ведется сбор скопившегося за зимний период мусора и других посторонних предметов. Их вывозят для утилизации в объеме порядка 170-200 кубометров в среднем за сутки. При этом особое внимание уделяется качеству очистки посадочных площадок остановок общественного транспорта, а также прилотковой части дорог - в том числе для того, чтобы мусор и пыль не засоряли «ливневки».Одним из актуальных видов работ является ворошение снега, что способствует более быстрому его таянию. Вместе с тем вывоз снежных накоплений продолжается. За сезон полигоны пополнились снегом в количестве почти 1 миллиона тонн.С начала марта и по состоянию на 3 апреля откачено 22906 кубометров воды. Наиболее интенсивно работы проводятся в Кировском, Куйбышевском, Советском и Железнодорожном районах, где есть территории, не оборудованные ливневой канализацией. Используется как собственная техника МП «Благоустройство», так и привлеченная у МП «Инженерные системы».В ближайшие дни дорожники приступят к работам на газонах вдоль дорог. А к середине текущего месяца (при соответствующих погодных условиях) запланирована очистка проезжей части и тротуаров с помощью больших и малых дорожных пылесосов, также выйдет поливочно-моечная техника.Внести свою лепту в преображение родного города может каждый самарец. Ближайший субботник пройдет уже 6 апреля. К участию приглашаются все желающие, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации