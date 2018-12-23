Городские службы мобилизованы для активной расчистки снега и ликвидации наледи

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Для обеспечения безопасного движения автомобилистов и пешеходов уборка снега и очистка дорожного покрытия от наката и гололеда выполняются круглосуточно, при этом в условиях возобновившегося снегопада службы благоустройства мобилизованы для более активной ликвидации его последствий. Напомним, в первоочередном порядке в работу берутся магистрали с самым напряженным трафиком и те дороги, от которых зависит транспортная доступность социальных учреждений. Также одна из основных задач – обеспечить ритмичность работы общественного транспорта. Без внимания не остаются посадочные площадки остановок, выходы на пешеходные переходы, лестничные сходы.Сегодня в день МП «Благоустройство» вывело на работу 172 уборщиков и 116 единиц техники. В ночную смену число единиц техники будет увеличено до 250-260.«Помимо расчистки и обработки реагентами, упор будет сделан на вывоз снега. В этой работе сегодня в ночь планируем задействовать порядка 100 единиц техники, которые будут вывозить снег на четыре полигона. В целях обеспечения непрерывной уборки города скорректирован режим работы городских служб. Дневная смена продлевается до 20:00. Кроме того, параллельно с уборщиками, которые выйдут в 5 утра, город продолжит убирать техника ночной смены, работу которой мы также продлеваем до 10 утра», - рассказал заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента городского хозяйства и экологииВ среднем ежесуточно при благоприятных погодных условиях площадки утилизации пополняются снегом в количестве 3000 – 4000 тонн, а в процессе и после осадков - в течение нескольких следующих дней - темпы работ муниципальные службы усиливают. Например, после снегопада неделю назад на полигоны только за один день была отправлена рекордная с начала этого зимнего сезона партия снега – более 4800 тонн. А всего за сезон – уже более 63 тысяч тонн.Сегодня в период усиления снегопада организация уборочных работ согласно нормативным требованиям позволила избежать значительных заторов на дорогах.Охват территорий уборочными работами – максимальный. Коммунальные службы ведут расчистку на внутридворовых территориях, особое внимание уделяя состоянию выходов из подъездов, пешеходных дорожек, скатных кровель. Администрации внутригородских районов следят и за своевременностью уборки внутриквартальных проездов и незакрепленных территорий.Однако для еще большего повышения эффективности работ специалисты управляющих организаций и дорожные службы и самих жителей просят с пониманием относиться к необходимости тщательной расчистки и не бросать личный транспорт на обочинах дорог и возле домов – особенно актуально это для снегоуборки в выходные дни, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации