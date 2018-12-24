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Год в Твиттере: диалог «РКС-Самара» и жителей ведётся непрерывно
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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Год в Твиттере: диалог «РКС-Самара» и жителей ведётся непрерывно

24 декабря 2018 14:47
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Самарцы-твиттеряне уже привыкли, что СКС отвечают быстро, вопросы решают по возможности в максимально короткие сроки.
Примерно год назад, в конце декабря, «РКС-Самара» завели аккаунт в социальной сети Twitter.

За это время сотрудники ресурсоснабжающей организации приняли по этому каналу связи несколько тысяч заявок, сигналов о проблемах на сетях, вопросов о платежах. Самарцы-твиттеряне уже привыкли, что СКС отвечают быстро, вопросы решают по возможности в максимально короткие сроки. Поэтому и пишут они, зачастую, упоминая аккаунт https://twitter.com/sks_rks, по всем коммунальным проблемам, даже не касающимся водоснабжения и водоотведения.

Продуктивные отношения за этот сложились у «РКС-Самара» с управляющими микрорайонами и специалистами внутригородских районных администраций. Те из них, кто действительно хочет решить проблемы, получают ответы и оперативную помощь. К сожалению, встречаются и такие горожане, которые видят в твиттере только возможность слить негативные настроения, избавиться от внутренней агрессии, не задумываясь, что «на том конце провода» работают тоже люди.

Несмотря на разные каналы связи – обратная связь на сайте, возможность написать напрямую директору, «Водный сигнал», телефоны диспетчерской и колл-центра – большинство самарцев предпочитают писать в Twitter. За год специалистами «РКС-Самара», ответственными за этот вид связи, написано более 7600 твиттов в ответ на вопросы и обращения горожан, передает пресс-служба «РКС-Самара».



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