Год в Твиттере: диалог «РКС-Самара» и жителей ведётся непрерывно
24 декабря 2018 14:47
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За это время сотрудники ресурсоснабжающей организации приняли по этому каналу связи несколько тысяч заявок, сигналов о проблемах на сетях, вопросов о платежах. Самарцы-твиттеряне уже привыкли, что СКС отвечают быстро, вопросы решают по возможности в максимально короткие сроки. Поэтому и пишут они, зачастую, упоминая аккаунт https://twitter.com/sks_rks, по всем коммунальным проблемам, даже не касающимся водоснабжения и водоотведения.
Продуктивные отношения за этот сложились у «РКС-Самара» с управляющими микрорайонами и специалистами внутригородских районных администраций. Те из них, кто действительно хочет решить проблемы, получают ответы и оперативную помощь. К сожалению, встречаются и такие горожане, которые видят в твиттере только возможность слить негативные настроения, избавиться от внутренней агрессии, не задумываясь, что «на том конце провода» работают тоже люди.
Несмотря на разные каналы связи – обратная связь на сайте, возможность написать напрямую директору, «Водный сигнал», телефоны диспетчерской и колл-центра – большинство самарцев предпочитают писать в Twitter. За год специалистами «РКС-Самара», ответственными за этот вид связи, написано более 7600 твиттов в ответ на вопросы и обращения горожан, передает пресс-служба «РКС-Самара».
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