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Главный редактор «Самарского Обозрения»: Кому вершки, а кому корешки…

1 октября 2018 19:19
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Уже арестованный бывший руководитель ФКР Самары Михаил Архипов стал фигурантом еще одного уголовного дела.
Уже арестованный бывший руководитель ФКР Самары Михаил Архипов стал фигурантом еще одного уголовного дела. Он и его брат Алексей получили от подрядчика фонда, компании «Монолит», 6,5 млн рублей, передает "Самарское обозрение".

Громкое дело, посадившее на скамью подсудимых теперь уже бывшего руководителя Фонда капремонта Самарской области, обрастает все новыми скандальными подробностями. Подробностями, способными нанести такой удар по схеме работы фонда, что восстанавливать ее придется очень долго.

Тема дополнительного обложения горожан взносами в фонд капитального ремонта с самого начала шла очень туго. Мало кто проявлял сознательность и приветствовал это начинание. Большинство никак не могло понять, за что нужно платить деньги во вновь созданную структуру. Сомневаясь, как в эффективности распоряжения ими, так и в том, что увидят реальную отдачу от своих вложений. Жизнь во многом доказала оправданность этих опасений.

Капремонт в исполнении фонда откровенно буксовал, соответствующие графики реализовывались вкривь и вкось, а после последних корректив стало понятно, что немалая часть плательщиков до искомого ремонта своих домов попросту и не доживет. Волна исков, прокатившаяся по городам и весям, при этом подтянула платежную дисциплину. Люди скрипели, но платили.

Вопрос, не разболтается ли эта дисциплина теперь, после того как фонд стали сотрясать скандалы, его руководство попало на скамью подсудимых по коррупционным обвинениям. А тут еще и выяснилось, что деньгами там распоряжались достаточно вольно, себя не обижая. Получается, что пока одни затягивают пояса, другие за их счет шикуют? Это очень опасная для социальной стабильности картинка, и чтобы ее хоть как-то размыть, новым управленцам понадобится немало усилий. И то при условии, что они смогут обеспечить прозрачность и корректность распоряжения консолидированными ресурсами, пишет Константин Ланге, главный редактор еженедельника «Самарское Обозрение».


 
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