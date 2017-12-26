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Повреждение теплосети на ул.Стара-Загора в Самаре оперативно устранено Ранее было выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм.
Повреждение теплосети на ул.Стара-Загора в Самаре оперативно устранено
Повреждение теплосети на ул.Стара-Загора в Самаре оперативно устранено Ранее было выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм.
Повреждение теплосети на ул.Стара-Загора в Самаре оперативно устранено
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Специалисты на месте заверили Главу города, что работа теплосети в штатном режиме будет восстановлена к утру 27 декабря.
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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Глава Самары Елена Лапушкина лично проконтролировала ход работ по устранению последствий аварии на улице Стара-Загора

26 декабря 2017 22:56
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Специалисты на месте заверили Главу города, что работа теплосети в штатном режиме будет восстановлена к утру 27 декабря.
Во вторник, 26 декабря, специалистами «Предприятия тепловых сетей» было выявлено повреждение теплосети на улице Стара-Загора в районе дома №159. Как оказалось, была повреждена тепломагистраль диаметром 800 мм. Лично проконтролировать ход работ по устранению последствий аварии тепломагистрали выехала Глава Самары Елена Лапушкина.

На месте происшествия первый заместитель Главы города Владимир Василенко доложил, что авария затронула 108 жилых многоквартирных домов и 4 объекта социальной сферы. Сотрудники «ПТС» в экстренном порядке вывели из работы поврежденный участок теплосети и перевели объекты на резервную схему теплоснабжения.

Принятые меры позволили сохранить температуру в квартирах в районе 18-22 градусов и не допустить прекращения подачи горячей воды в дома.

«Авария достаточно серьезная, но, несмотря на это, нами, совместно со специалистами «Т плюс» и областным министерством энергетики и ЖКХ, предпринимаются все необходимые шаги для ее устранения. Кроме того, на особом контроле находится температурный режим в квартирах горожан, особенно там, где проживают люди с ограниченными возможностями здоровья и пожилые граждане. Представители районной администрации уже побывали в квартирах самарцев и оценили ситуацию», - сказала Елена Лапушкина.

Специалисты на месте заверили Главу города, что работа теплосети в штатном режиме будет восстановлена к утру 27 декабря, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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