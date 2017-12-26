Глава Самары Елена Лапушкина лично проконтролировала ход работ по устранению последствий аварии на улице Стара-Загора

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На месте происшествия первый заместитель Главы города Владимир Василенко доложил, что авария затронула 108 жилых многоквартирных домов и 4 объекта социальной сферы. Сотрудники «ПТС» в экстренном порядке вывели из работы поврежденный участок теплосети и перевели объекты на резервную схему теплоснабжения.Принятые меры позволили сохранить температуру в квартирах в районе 18-22 градусов и не допустить прекращения подачи горячей воды в дома.«Авария достаточно серьезная, но, несмотря на это, нами, совместно со специалистами «Т плюс» и областным министерством энергетики и ЖКХ, предпринимаются все необходимые шаги для ее устранения. Кроме того, на особом контроле находится температурный режим в квартирах горожан, особенно там, где проживают люди с ограниченными возможностями здоровья и пожилые граждане. Представители районной администрации уже побывали в квартирах самарцев и оценили ситуацию», - сказала Елена Лапушкина.Специалисты на месте заверили Главу города, что работа теплосети в штатном режиме будет восстановлена к утру 27 декабря, сообщает пресс-служба администрации Самары.