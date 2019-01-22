Глава Самары: «Больницу Середавина не оставят без отопления»

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Днем во вторник, 22 января, в Самаре произошел порыв теплотрассы на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры. Вода вышла на поверхность и залила проезжую часть и трамвайные пути.Сейчас специалисты «Предприятия тепловых сетей» откачивают воду, чтобы определить масштабы повреждения и приступить к ремонту теплотрассы. Без тепла временно остался 471 дом.На место происшествия приехала глава Самары Елена Лапушкина.— В зону отключения попали два медучреждения - Областная больница им. Середавина и больница на ул. Шверника. Без тепла они не останутся. Их подключают к резервному источнику. Все ответственные лица находятся на месте порыва. Мы постараемся минимизировать последствия аварии для жителей, -прокомментировала Елена Лапушкина.Процесс подключения медучреждений займет некоторое время. Как сообщили в больнице Середавина, пока в корпусах тепло. На всякий случай в больницу завозят обогреватели, пациентам выдают теплую одежду, дополнительные одеяла. Перинатальный центр использует резервное энергообеспечение, передает пресс-служба облправительства.