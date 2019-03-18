Есть и другой способ оплаты за вывоз мусора: по факту накопления
18 марта 2019 15:46
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Однако есть возможность платить по факту накопления мусора. Но для этого нужно оформить соответствующий договор с управляющей компанией или ТСЖ.
"Выставление по факту накопления возможно в случае отдельной КП и заключения договора с юрлицом (УК, ТСЖ). Работа по сбору замеров запущена в работу вместе с муниципалитетами и отходообразователями, на это уйдет 9 месяцев", - пояснил Сергей Марков в "Твиттере".
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