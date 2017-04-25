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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Если в квартире никто не прописан, платить за водоснабжение всё равно придётся

25 апреля 2017 10:19
434
Если в квартире никто не прописан, платить за водоснабжение всё равно придётся
Самарские коммунальные системы напоминают об изменениях в законодательстве.

В начале 2017 года были внесены изменения в федеральное законодательство в сфере ЖКХ. Согласно им, если в квартире никто не прописан и нет приборов учёта, собственник квартиры обязан платить за коммунальные услуги. Сколько собственников, на столько человек и будет рассчитан платёж. Если прибор учёта есть, необходимо ежемесячно подавать в ресурсоснабжающую компанию его показания, даже нулевые.

Из-за низкой информированности населения выросли не только начисления за воду и канализацию, но и долги. В этой категории граждан должниками перед СКС числятся более 8 тысяч самарцев. Для того чтобы донести информацию до каждого, сотрудники «Самарских коммунальных систем» проводят рейды по «нулевым» квартирам, в ходе которых вручают уведомления о необходимости оплатить задолженность, разъясняют изменения в законодательстве и произведенный расчет.

Стоит отметить, что более половины квартир, в которых никто не прописан и никто не платит за воду, оказались очень даже жилыми! В них проживают квартиранты, но при отсутствии счётчиков раньше они не платили за коммунальные услуги. Теперь же собственники таких квартир обязаны платить либо по количеству собственников, либо установить приборы учёта и ежемесячно оплачивать потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения.

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