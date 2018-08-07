Ещё ближе: «РКС-Самара» открывает центр обслуживания клиентов в Крутых Ключах
7 августа 2018 16:40
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Для большего удобства «РКС-Самара» приняли решение открыть восьмой центр обслуживания клиентов. Он начнёт принимать жителей Крутых Ключей, находящихся на прямых расчётах, завтра, 8 августа, по адресу: ул. Мира, 12. Работать ЦОК будет пока один день в неделю – по средам, с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.
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