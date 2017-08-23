Энергетики «Т Плюс Самара» закупили свыше 2 000 тонн трубопроводов
23 августа 2017 16:24
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«В эту поставку мы получили 18 вагонов с трубами для нужд теплоснабжения Самары и Тольятти. Это уже третья поставка в этом году, причем именно эти трубы будут использоваться уже для сверхплановых работ по замене теплосетей. Перекладки пройдут на 18 дополнительных объектах общей протяженностью свыше 10 км. Наша задача – без задержек обеспечить подрядные организации всеми необходимыми материалами, чтобы работы по обновлению городских теплотрасс были завершены в срок, до 15 сентября», - отметил главный инженер Самарского филиала «Т Плюс» Александр Гришатов.
Следующим этапом станет нанесение теплоизоляции, что позволит новым трубам надежно прослужить свой нормативный срок – 25 лет. Уже не первый год энергетики «Т Плюс Самара» доверяют эту ответственную операцию местному производителю -
тольяттинской компании, сообщает пресс-служба «Т Плюс Самара».
Фото: пресс-служба «Т Плюс Самара»
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