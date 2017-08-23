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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Энергетики «Т Плюс Самара» закупили свыше 2 000 тонн трубопроводов

23 августа 2017 16:24
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Именно эти трубы будут использоваться уже для сверхплановых работ по замене теплосетей.
В Тольятти доставили очередную партию труб диаметром 500, 600, 800 и 1000 мм, которые будут использованы при сверхплановых перекладках тепловых сетей в городах присутствия компании «Т Плюс Самара». Груз массой 500 тонн сначала направится по железной дороге на завод по нанесению теплоизоляции, после чего будет доставлен на объекты перекладок.

«В эту поставку мы получили 18 вагонов с трубами для нужд теплоснабжения Самары и Тольятти. Это уже третья поставка в этом году, причем именно эти трубы будут использоваться уже для сверхплановых работ по замене теплосетей. Перекладки пройдут на 18 дополнительных объектах общей протяженностью свыше 10 км. Наша задача – без задержек обеспечить подрядные организации всеми необходимыми материалами, чтобы работы по обновлению городских теплотрасс были завершены в срок, до 15 сентября», - отметил главный инженер Самарского филиала «Т Плюс» Александр Гришатов.

Следующим этапом станет нанесение теплоизоляции, что позволит новым трубам надежно прослужить свой нормативный срок – 25 лет. Уже не первый год энергетики «Т Плюс Самара» доверяют эту ответственную операцию местному производителю -
тольяттинской компании, сообщает пресс-служба  «Т Плюс Самара».



Фото:    пресс-служба  «Т Плюс Самара»


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