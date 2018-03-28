Энергетики «Самарских РС» начинают массовые ремонтные работы

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Качественное выполнение массовых ремонтных работ требует большой предварительной подготовки. В филиале проведено обучение и практические занятия с персоналом, все бригады обеспечены современными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и приспособлениями, а также необходимой нормативно-технической документацией. Подготовлен автотранспорт, грузоподъемные машины и механизмы.В текущем году энергетикам «Самарских распределительных сетей» предстоит выполнить капитальный и текущий ремонт оборудования всех классов напряжения на 69 подстанциях 35-110 кВ и 723 трансформаторных подстанциях 6-10 кВ, запланирован ремонт свыше 1800 км линий электропередачи 35-110 кВ и более 3000 км линий электропередачи распределительных сетей. Будет выполнена расчистка свыше 1000 га просек воздушных линий. Работы в филиале уже начались.На время проведения Чемпионата мира по футболу в г.о. Самара будет введен режим «технологической тишины» в целях обеспечения надежного электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов. Однако это не скажется на выполнении ремонтной программы, и все работы будут выполнены в полном объеме к концу сентября, сообщает пресс-служба «Самарских распределительных сетей».Фото: пресс-служба «Самарских распределительных сетей»