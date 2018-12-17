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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Елена Лапушкина поручила оптимизировать работу по очистке крыш от снега и наледи

17 декабря 2018 14:31
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Наибольшее количество вопросов по уборке снега и наледи с крыш касаются домов, которые находятся на обслуживании у управляющей компании «Куйбышевский ПЖРТ» и «ЖКС».
В понедельник, 17 декабря, в городской Администрации под председательством Главы Самары Елены Лапушкиной состоялось еженедельное рабочее совещание, в ходе которого обсудили работу по ликвидации последствий снегопада на внутриквартальных и внутридворовых территориях.

Директор городской административно-технической инспекции по благоустройству Сергей Зинковский рассказал, что проверка показала – работа по уборке от снега на территориях, находящихся в ведении управляющих компаний, выполнена недостаточно качественно.

«Основные недоработки наблюдаются по уборке входных групп в подъезды, по очистке внутридворовых тротуаров и проездов», - подчеркнул Сергей Зинковский.

Также нарекания есть и к работе по очистке скатных кровель от снега и наледи. Наибольшее количество вопросов по уборке снега и наледи с крыш касаются домов, которые находятся на обслуживании у управляющей компании «Куйбышевский ПЖРТ» и «ЖКС». Главы районных администраций подчеркнули, что эти УК не реагируют на замечания и зачастую предоставляют ложные сведения о работе по уборке территорий и очистке кровель. В связи с этим Глава города поручила организовать совещание с участием руководства этих компаний и глав районных администраций, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.

«Проводите претензионную работу с недобросовестными компаниями, и напоминайте им, что уборка дворов – это их прямая обязанность, за которую они получают деньги от населения. Особое внимание очистке скатных кровель: проследите, чтобы эти работы проводились в максимально короткие сроки для минимизации угрозы схода снега и надели», - обратилась Елена Лапушкина к главам районных администраций, передает пресс-служба горадминистрации. 
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