Елена Лапушкина поручила оптимизировать работу по очистке крыш от снега и наледи

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Директор городской административно-технической инспекции по благоустройствурассказал, что проверка показала – работа по уборке от снега на территориях, находящихся в ведении управляющих компаний, выполнена недостаточно качественно.«Основные недоработки наблюдаются по уборке входных групп в подъезды, по очистке внутридворовых тротуаров и проездов», - подчеркнул Сергей Зинковский.Также нарекания есть и к работе по очистке скатных кровель от снега и наледи. Наибольшее количество вопросов по уборке снега и наледи с крыш касаются домов, которые находятся на обслуживании у управляющей компании «Куйбышевский ПЖРТ» и «ЖКС». Главы районных администраций подчеркнули, что эти УК не реагируют на замечания и зачастую предоставляют ложные сведения о работе по уборке территорий и очистке кровель. В связи с этим Глава города поручила организовать совещание с участием руководства этих компаний и глав районных администраций, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.«Проводите претензионную работу с недобросовестными компаниями, и напоминайте им, что уборка дворов – это их прямая обязанность, за которую они получают деньги от населения. Особое внимание очистке скатных кровель: проследите, чтобы эти работы проводились в максимально короткие сроки для минимизации угрозы схода снега и надели», - обратилась Елена Лапушкина к главам районных администраций, передает пресс-служба горадминистрации.