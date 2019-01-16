Елена Лапушкина оценила качество работ по расчистке улиц и дворов от снега в Самарском районе

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На улице Ленинградскойобратила внимание на большое количество кровель, не очищенных от снега и наледи.«Вы обслуживаете дома, расположенные на главной пешеходной улице города, и на каждой второй крыше у вас присутствуют наледь и снег. В кратчайшие сроки отработайте адреса, иначе мы направим обращение в государственную жилищную инспекцию», - поручила Глава города представителям управляющих компаний, в чьем ведении находятся дома на Ленинградской.Вопросы у главы города вызвала и уборка улично-дорожной сети: Елена Лапушкина высказала замечания по качеству уборки улицы Ленинградской, Чапаевской, Молодогвардейской, Куйбышева, Степана Разина и Водников.«Наибольшее число улиц в центре города, а именно в Ленинском и Самарском районе, обслуживает подрядная организация, в адрес которой мы неоднократно отправляли претензии и жалобы жителей. На наши замечания подрядчик реагирует несвоевременно», - рассказал Главе города руководитель Департамента городского хозяйства и экологииЕлена Лапушкина отметила, что недобросовестность подрядчика – это не повод пускать ситуацию на самотек:«Если подрядная организация не справляется со своими обязанностями, не реагирует на замечания, применяйте штрафные санкции, у вас есть все полномочия. В крайнем случае рассмотрите вопрос о смене подрядчика», - поручила Елена Лапушкина Олегу Ивахину.Также в ходе выездного совещания Глава города с обладателем Президентского гранта, автором проекта «Оранжевый скворечник». Вместе с командой единомышленников он проводит для детей и их родителей мастер-класс, посвященные защите природы. В декабре 2018 года он принимал участие во встрече Главы города с обладателями Президентских грантов. Тогда Николай Страшнов попросил Елену Лапушкину посодействовать в решении ряда вопросов, связанных с оснащением и ремонтом здания общественной организации, в котором в перспективе планируется расположить самарский музей фотографии «Фото-история».Глава города поручила руководителю Департамента управления имуществомнаправить специалистов и подготовить предложения по приведению помещений в надлежащее состояние, передает пресс-служба администрации Самары.