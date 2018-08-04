Елена Лапушкина лично проконтролировала ход работ на канализационном коллекторе на Алма-Атинской

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Сегодня в Самару из области был доставлен экскаватор с 18-ти метровой стрелой. Он уже приступил к работе.Сегодня Елена Лапушкина приехала на Алма-Атинскую, чтобы лично проконтролировать ход работ по устранению последствий технологического сбоя на Безымянском коллекторе.Специальная техника уже доставлена из области на место, работы ведутся в круглосуточном режиме, передает пресс-служба горадминистрации.