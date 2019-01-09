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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

"ЭкоСтройРесурс"опубликовал телефоны компаний перевозчиков мусора в Самаре

9 января 2019 15:27
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Ежедневные видеоконференции по контролю вывоза ТКО показали – количество жалоб снизилось до 2% и менее.
Ежедневно проводятся совещания с участием регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс" и муниципалитетов. Совещания в формате видеоконференцсвязи проводит лично министр энергетики и ЖКХ СО Сергей Марков, передает ecostr.ru.

По состоянию на 6 января, региональный оператор по обращению с ТКО вывез мусор с 3136 из 3186 контейнерных площадок (КП) Самары. Были задействованы 5 операторов по вывозу отходов.

Таким образом, количество точек, в которых операторам пришлось столкнуться со сложностями во время вывоза ТКО – 50 адресов по Самаре или 1,32% от всех адресов.

Среди основных сложностей, которые возникли у подрядчиков ООО «ЭкоСтройРесурс» во время уборки ТКО с контейнерных площадок, – заблокированные подъездные пути. Мусоровозы не могут проехать по следующим причинам:

1) Транспортные средства припаркованы в неположенном месте. Специалисты, задействованные на вывозе мусора, с первого дня работы столкнулись с проблемой: мусоровоз не всегда может подъехать к местам накопления ТКО из-за машин, припаркованных рядом с контейнерными площадками. Избежать накопления отходов и не допустить образование мусорных завалов позволит парковка в удалении от подъездных путей к КП;

2) Не убранные управляющими организациями и горадминистрацией снежные навалы рядом с контейнерными площадками и суженные из-за нерасчищенного снега дворовые проезды. В частности, Кряж (Куйбышевский район), 5 Просека (Октябрьский район) подъездные пути были затруднены по многим адресам;

3) Не поставленные на место после расчистки снега с КП мусорные контейнеры, закрывающие проезд мусоровозу.

Большинство КП в Самаре региональный оператор обслуживает не раз в трое суток*, а ежедневно. График отлаживается, каждый день по маршрутам добавляются новые адреса. Вся работа ведется в плановом режиме.

Зоны ответственности компаний перевозчиков в Самаре:

№    Район    Перевозчик    Количество контейнерных площадок   Диспетчерская служба

1. Самара (Железнодорожный район) ООО «Рассвет» 262 8-937-209-36-46
2. Самара (Кировский район) ООО «Транс-Эко» 593 201-08-60
3. Самара (Красноглинский район) ООО «Транс-Эко» 125 201-08-60
4. Самара (Красноглинский район) п. Береза, п. Прибрежный ООО «ЖилСервис» 46 977-62-09
5. Самара (Куйбышевский район) АО «СпецАвтоТранс» 311 375-88-98
6. Самара (Ленинский район) ООО «Рассвет» 302 8-937-209-36-46
7. Самара (Октябрьский район) ООО «Рассвет» 227 8-937-209-36-46
8. Самара (Промышленный район) ООО «Приволжский ПЖРТ-1» 722 245-28-00
9. Самара (Промышленный район) АО «СпецАвтоТранс» -//- 375-88-98
10. Самара (Промышленный район) ООО «ЖилЛидер» -//- -
11. Самара (Самарский район) ООО «Рассвет» 101 8-937-209-36-46
12. Самара (Советский район) ООО «Рассвет» 543 8-937-209-36-46

Обращения и жалобы от жителей Самарской области принимаются с 9:00 до 18:00 на горячую линию по телефону: +7 (846) 303-06-48.


 
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