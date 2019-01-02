ЭкоСтройРесурс: По вопросам вывоза мусора, пожалуйста, звоните на горячую линию
2 января 2019 20:29
383
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Комментарии
Благоустройство региона
29 декабря 2018 12:11
Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хиштейн. Благоустройство региона
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28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
417
28 декабря 2018 11:58
Иллюминацией также подсвечены два новых тоннеля на Московском шоссе. Благоустройство региона
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Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
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16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
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29 октября 2018 22:03Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат. Капитальный ремонт в Самаре
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Всё в Дом
30 декабря 2018 09:32
Существует множество различных предложений светотехники, и среди них особое место занимают люстры для детских комнат. Всё в Дом
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13 декабря 2018 19:48
Все более востребованной и популярной становится мебель в стиле лофт . На то есть масса веских причин. если вы хотите приобрести стильную и современную,... Всё в Дом
608
27 ноября 2018 19:00
Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время. Всё в Дом
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ЖКХ
2 января 2019 20:29
8-846-303-06-48 ЖКХ
382
2 января 2019 20:15
Перевозчики работают по всей Самарской области и во всех районах города Самара, с 7:00 до 23:00, выполняют от 3 до 8 рейсов в сутки. ЖКХ
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31 декабря 2018 20:02Комментарий директора филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александра Гришатова по устранению повреждения на теплосети в Самаре на улицах Бр. Коростелевых и Агибалова
Извинения за доставленные людям неудобства от «Т Плюс». ЖКХ
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Экология
28 декабря 2018 11:20
Конструкция имеет протяженность 695 метров. Экология
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27 декабря 2018 18:21
На территории лесного фонда Самарской области в 2018 году произведено лесовосстановление на общей площади 785 га. Экология
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26 декабря 2018 12:58
Любое строительство на территории парка чиновники обещают пресечь. Экология
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Видео
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
545
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
360
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
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28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
417
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
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21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
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Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
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7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
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6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1514
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
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27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2048
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
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Мероприятия