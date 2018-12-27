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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Эффективность расчистки снега в Самаре контролируют профильный департамент, главы районных администраций и общественники

27 декабря 2018 15:39
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Все виды сезонных работ, связанных с уборкой снега на территории Самары, находятся на усиленном контроле.
Все виды сезонных работ, связанных с уборкой снега на территории Самары, находятся на усиленном контроле. Он организован в постоянном режиме и осуществляется не только профильным городским департаментом и его подведомственными учреждениями, но и административными комиссиями и главами внутригородских районов. Также за своевременностью и эффективностью расчистки следят общественники. В частности, минувшей ночью представители регионального штаба ОНФ приняли участие в объезде объектов улично-дорожной сети, которую приводит в порядок МП г. о. Самара «Благоустройство».

В ночную смену в условиях непрекращающегося снегопада муниципальное предприятие увеличило количество ресурсов для проведения уборочных работ. Всего же сутки на улицы города вывели 460 единиц техники и 365 уборщиков территорий – это почти на треть больше, нежели в дни, когда осадки отсутствуют.

«Мы работаем круглосуточно. Основной объем выполняется ночью. Осуществляется как механизированная расчистка, так и уборка вручную. Сегодня для более оперативного и эффективного результата ночная смена была продлена», - сообщил директор МП г. о. Самара «Благоустройство» Евгений Садовников.

Напомним, что по поручению руководства мэрии, вывоз снега на полигоны активизирован. И с каждым днем темпы и объемы наращиваются. Стоит отметить, что с начала зимы наибольший показатель по отправке снежных накоплений на площадки утилизации зафиксирован за прошедшие ночь (7610,1 тонны) и сутки (8093,8 тонны). В целом за сезон полигоны заполнили уже 89425,7 тонны снежных масс.

Не прекращаются и другие мероприятия для обеспечения безопасности движения автомобилистов и пешеходов. В частности, в соответствии с погодными условиями суточный расход реагентов пришлось увеличить на треть.

«Работы выполняются комплексно. Дорожные рабочие уделяют внимание не только расчистке и обработке проезжей части и тротуаров, но и выходов на пешеходные переходы, посадочных площадок остановок, лестничных сходов. В ходе контроля за своевременностью и качеством расчистки замечания направляются дорожникам – они также следят за ситуаций и реагируют оперативно. А чтобы помочь справиться с ситуациями, возникающими на подъемах дорог, в частности, чтобы не буксовал большегрузный транспорт, службы благоустройства позаботились о расстановке ящиков с песком», - пояснил директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Работы выполнялись во всех районах города, в том числе по улицам Мориса Тореза, Партизанская, Полевая, Аэродромная, Волгина, Авроры, Волжскому проспекту и др. Для расширения проезжей части основных магистралей задействовали автопоезда, представляющие собой колонну дорожных комбинированных машин. Таким образом, дороги с наиболее интенсивным движением и маршрутами общественного транспорта расчищены. Их и сегодня днем продолжают поддерживать в нормативном состоянии. Кроме того, сейчас усилия дорожников направлены на расчистку второстепенных дорог местного значения, в том числе в отдаленных районах. Самое большое количество ресурсов распределили в Красноглинский, Кировский, Промышленный районы. В целом выход только дневной смены МП «Благоустройство» составляет 180 машин и более 300 рабочих.

«В зимнем сезоне мы регулярно совершаем объезд городских территорий, чтобы оценить темпы и качество расчистки снега. А в период усиления осадков работа по организации контроля со стороны регштаба ОНФ еще более активизирована. Безусловно, мы отмечаем, что город привлекает максимально возможное количество ресурсов для уборки. Однако во время интенсивных осадков и этого не всегда достаточно. К тому же надо учитывать, что все территории одномоментно расчистить не представляется возможным – на это потребуется еще несколько дней. И то, что темпы работ снижаться не будут, - мера необходимая. Считаем, что в числе наиболее актуальных задач на текущий момент – избавить от снега внутриквартальные проезды и навести чистоту во дворах», - рассказал член штаба ОНФ в Самарской области Валерий Барсук.

Напомним также, что это – зона ответственности управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, а также районных администраций.

Коммунальщики и дорожная служба по-прежнему призывают горожан с пониманием относиться к необходимости продолжения уборочных работ и по возможности освобождать внутридворовые площадки и обочины дорог, на время расчистки переставлять личный транспорт на разрешенные места парковки, передает пресс-служба горадминистрации. 


Фото:   пресс-служба горадминистрации
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