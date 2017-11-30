Эффективная охрана труда – дело важное и интересное
30 ноября 2017 17:01
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На базе «Самарских коммунальных систем» состоялось выездное заседание межведомственной комиссии по охране труда под председательством врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирины Никишиной. Основная тема – обеспечение безопасности при работах в водопроводных и канализационных колодцах.
В эксплуатации СКС – более 70 тысяч колодцев! Они необходимы для быстрого доступа к сетям: именно через них ведётся прочистка городской канализации, а в водопроводных колодцах находятся задвижки, регулирующие всю систему водоснабжения города. Можно с уверенностью сказать, что специалисты СКС спускаются в колодцы каждый день. Поэтому теме безопасности подобных работ уделяется повышенное внимание.
«Мы давно ушли от проведения инструктажей по принципу «посмотрел-расписался». Это ни к чему хорошему не приведет, - сказал главный управляющий директор ООО «СКС» Владимир Бирюков, открывая совещание. – Мы стараемся подходить к этому нестандартно, эмоционально, чтобы каждый сотрудник пропустил через себя опыт предшественников, наработанный годами. Только тогда мы можем быть спокойны за его жизнь и здоровье».
Сегодня в СКС действуют несколько разработок, которые оказывают серьезное положительное влияние на обучение методам безопасного производства и которые обеспечивают охрану труда сотрудников непосредственно на рабочих местах. Начальник производственно-технического управления СКС Игорь Давыдов рассказал присутствующим обо всех возможностях компании и предложил предприятиям области проводить обучение своих сотрудников на базе «Самарских коммунальных систем»: в комнате страха или на учебном полигоне и пользоваться созданными в компании ограждениями для земляных работ и колодцев, временными крышками люков.
По окончании основной части участникам заседания познакомили с работой центрального диспетчерского пункта, показали ограждения, разработанные в «Самарских коммунальных системах» и используемые при проведении аварийно-восстановительных работ, а также рассказали об Аллее Славы самарского водопровода, расположенной на ул. Луначарского.
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