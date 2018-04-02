Дмитрий Азаров: "...самое пристальное внимание - очистке крыш. Важнее всего - обеспечить безопасность людей"

103

На этот час расчищено порядка 30% крыш, для контроля со вчерашнего дня выведен полный состав инспекторов ГЖИ, идёт адресная работа с обращениями граждан."Уборка снега должна идти под вашим неусыпным контролем. Дворы, внутриквартальные проезды должны отрабатываться УК. Но самое пристальное внимание - очистке крыш. Важнее всего - обеспечить безопасность людей", - резюмировал глава региона.