Для уборки дорог в Кировском районе задействована дополнительная техника
12 марта 2019 14:54
44
Проблема расчистки и вывоза снежных накоплений стоит в районе особенно остро, поскольку очень много дорог 4 и 5 категорий, то есть без асфальтобетонного покрытия. В период оттепели образуется колейность, из-за отсутствия ливневой канализации – подтопления. Главой города даны соответствующие поручения - усиленные работы велись на улично-дорожной сети силами МП «Благоустройство» на прошлой неделе и продолжаются на этой.
За минувшие выходные почистили улицы Аптечная, Водопроводная, Офицерская, Изыскательская, Магистральная и др. Всего с начала сезона с улично-дорожной сети района на спецплощадки вывезли 130 тысяч тонн снега.
«Улицы тут в основном грунтовые. Дороги низшей - пятой категории согласно регламенту должны очищаться 2 раза в месяц, четвертой категории – 10 раз в месяц. Однако из-за аномально большого количества снега приходится выполнять расчистку чаще – кратность уже превышена. Направили дополнительную технику. В ночь на 12 марта - 25 самосвалов, 6 фронтальных погрузчиков, автогрейдер, трактора МТЗ и др. Продолжился вывоз снега с улицы Чекистов. Кроме того, ведется откачка воды с подтопляемых мест – например, с ул. Магистральная/Зубчаниновского шоссе, ул. Транзитная/Аэропортовского шоссе, ул. Транзитная/ул. Чекистов», - пояснил начальник СДУ Кировского района МП г. о. Самара «Благоустройство» Виталий Аксенов.
Для данного вида работ количество бойлеров увеличили до 4-х единиц - используется и привлеченная техника.
«Есть улицы, которые хорошо чистили всю зиму, как, например, улицу Софьи Перовской. На машине можно проехать без проблем. Соседняя улица Чекистов тоже вычищена. Но пошли дожди, образовалась огромная лужа, нужно ее ликвидировать, потому что рядом – остановка общественного транспорта, школа № 98. По нашей просьбе адрес включен в план первоочередных работ. Появившиеся точечные проблемы мы на встрече озвучили, с каждым специалистом и представителями власти пообщались, получили ответы на свои вопросы. Поэтому такой формат общения – встречи с жителями – действительно помогает оперативно решить проблемы», – рассказала жительница пос. Зубчаниновка Вера Ермакова.
«Благодаря неравнодушной позиции граждан и власти оптимальный диалог выстроен. В расчистке дорог низшей категории действительно нужна помощь. После уточнения зон ответственности за проведение сезонных работ были выдвинуты дополнительные силы и средства. И сегодня видим результаты работы, что подтвердили и жители. Важно, что работу выполняют по их обращениям, именно по названным людьми адресам направляются спецтехника и бригады. Народ говорит, что нужно сделать, управленцы отчитываются, насколько качественно это сделано. Продолжаем держать ситуацию на контроле», - подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин.
Вместе с тем, администрации района городом выделены дополнительные средства.
«8 миллионов рублей - это субсидии на вывоз снега, исходя из полномочий района. В рамках данной работы только за минувшие выходные на полигоны отправили около 4 тысяч тонн снежных накоплений. Усилия сосредоточены на расчистке подъездов к социально значимым объектам. Таких мест – 157. В зоне особого внимания также - внутриквартальные и внутридворовые территории», - сообщил глава Кировского внутригородского района г. о. Самара Игорь Рудаков.
Кроме того, районная администрация помогает ветеранам, пенсионерам, которые проживают в частных домах: если в результате схода снега с крыши вход в жилище заблокирован, можно обратиться за помощью. По 3-м адресам она уже оказана, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
12 марта 2019 10:40
В начале этой зимы в Самаре должна была заработать снегоплавильная станция, которая пришлась бы кстати в этот особенно снежный сезон. Благоустройство региона
161
11 марта 2019 10:24
В настоящее время варианты подсветки монумента прорабатываются. Благоустройство региона
244
7 марта 2019 11:54
В ближайшее время его обещают устранить. Благоустройство региона
316
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
1582
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2418
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1034
Всё в Дом
6 марта 2019 13:08Советы по выбору светильников BLITZ
BLITZ – это компания, появившаяся на рынке относительно недавно, но уже завоевавшая многих покупателей. Всё в Дом
200
4 марта 2019 17:26Профильные светильники и их использование в интерьере
Все знают, что свет – это вполне полноценный элемент в интерьере, который можно обыгрывать и делать с помощью этого свои неповторимые образы. Всё в Дом
135
4 февраля 2019 20:02Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины. Всё в Дом
1037
ЖКХ
12 марта 2019 14:54
Проблема расчистки и вывоза снежных накоплений стоит в районе особенно остро, поскольку очень много дорог 4 и 5 категорий, то есть без асфальтобетонного... ЖКХ
43
12 марта 2019 09:11
Они могут привести к судебным разбирательствам. ЖКХ
207
11 марта 2019 12:59
Там из-за скопившегося снега обвалилась крыша. ЖКХ
335
Экология
12 марта 2019 13:43
В Волжско-Камском бассейне, Астрахани и Волгограде уже подтвердили смещение сроков паводка. Экология
321
12 марта 2019 12:52
Также названы страны с самым загрязненным воздухом. Экология
95
11 марта 2019 13:28
Предыдущий рекорд установили еще в 1978 году. Экология
277
Видео
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
418
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
789
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
786
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
776
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1483
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1330
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
996
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1101
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
432
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
750
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1214
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
962
Мероприятия