Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 12 марта, 15:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/03:
USD 66.08
0.12
EUR 74.29
-0.28
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Для уборки дорог в Кировском районе задействована дополнительная техника

12 марта 2019 14:54
44
Проблема расчистки и вывоза снежных накоплений стоит в районе особенно остро, поскольку очень много дорог 4 и 5 категорий, то есть без асфальтобетонного покрытия.
В поселке Зубчаниновка Кировского внутригородского района состоялась встреча с инициативными жителями, в ходе которой совместно с руководством районной администрации, представителями МП «Благоустройство» и регионального штаба ОНФ была дана оценка работы по расчистке улиц. Напомним, соответствующие обращения были адресованы власти на предыдущей встрече в местном Дворце культуры. Вопрос состояния дорог находится на контроле, в том числе общественников.

Проблема расчистки и вывоза снежных накоплений стоит в районе особенно остро, поскольку очень много дорог 4 и 5 категорий, то есть без асфальтобетонного покрытия. В период оттепели образуется колейность, из-за отсутствия ливневой канализации – подтопления. Главой города даны соответствующие поручения - усиленные работы велись на улично-дорожной сети силами МП «Благоустройство» на прошлой неделе и продолжаются на этой.

За минувшие выходные почистили улицы Аптечная, Водопроводная, Офицерская, Изыскательская, Магистральная и др. Всего с начала сезона с улично-дорожной сети района на спецплощадки вывезли 130 тысяч тонн снега.

«Улицы тут в основном грунтовые. Дороги низшей - пятой категории согласно регламенту должны очищаться 2 раза в месяц, четвертой категории – 10 раз в месяц. Однако из-за аномально большого количества снега приходится выполнять расчистку чаще – кратность уже превышена. Направили дополнительную технику. В ночь на 12 марта - 25 самосвалов, 6 фронтальных погрузчиков, автогрейдер, трактора МТЗ и др. Продолжился вывоз снега с улицы Чекистов. Кроме того, ведется откачка воды с подтопляемых мест – например, с ул. Магистральная/Зубчаниновского шоссе, ул. Транзитная/Аэропортовского шоссе, ул. Транзитная/ул. Чекистов», - пояснил начальник СДУ Кировского района МП г. о. Самара «Благоустройство» Виталий Аксенов.

Для данного вида работ количество бойлеров увеличили до 4-х единиц - используется и привлеченная техника.

«Есть улицы, которые хорошо чистили всю зиму, как, например, улицу Софьи Перовской. На машине можно проехать без проблем. Соседняя улица Чекистов тоже вычищена. Но пошли дожди, образовалась огромная лужа, нужно ее ликвидировать, потому что рядом – остановка общественного транспорта, школа № 98. По нашей просьбе адрес включен в план первоочередных работ. Появившиеся точечные проблемы мы на встрече озвучили, с каждым специалистом и представителями власти пообщались, получили ответы на свои вопросы. Поэтому такой формат общения – встречи с жителями – действительно помогает оперативно решить проблемы», – рассказала жительница пос. Зубчаниновка Вера Ермакова.

«Благодаря неравнодушной позиции граждан и власти оптимальный диалог выстроен. В расчистке дорог низшей категории действительно нужна помощь. После уточнения зон ответственности за проведение сезонных работ были выдвинуты дополнительные силы и средства. И сегодня видим результаты работы, что подтвердили и жители. Важно, что работу выполняют по их обращениям, именно по названным людьми адресам направляются спецтехника и бригады. Народ говорит, что нужно сделать, управленцы отчитываются, насколько качественно это сделано. Продолжаем держать ситуацию на контроле», - подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин.

Вместе с тем, администрации района городом выделены дополнительные средства.

«8 миллионов рублей - это субсидии на вывоз снега, исходя из полномочий района. В рамках данной работы только за минувшие выходные на полигоны отправили около 4 тысяч тонн снежных накоплений. Усилия сосредоточены на расчистке подъездов к социально значимым объектам. Таких мест – 157. В зоне особого внимания также - внутриквартальные и внутридворовые территории», - сообщил глава Кировского внутригородского района г. о. Самара Игорь Рудаков.

Кроме того, районная администрация помогает ветеранам, пенсионерам, которые проживают в частных домах: если в результате схода снега с крыши вход в жилище заблокирован, можно обратиться за помощью. По 3-м адресам она уже оказана, передает пресс-служба горадминистрации. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
12 марта 2019  10:40
Современные технологии зимней уборки, предложенные коммерсантами, в Самаре не прижились
Современные технологии зимней уборки, предложенные коммерсантами, в Самаре не прижились
В начале этой зимы в Самаре должна была заработать снегоплавильная станция, которая пришлась бы кстати в этот особенно снежный сезон.  Благоустройство региона
161
11 марта 2019  10:24
В Самаре подсветят монумент перед Белым домом на площади Славы
В Самаре подсветят монумент перед Белым домом на площади Славы
В настоящее время варианты подсветки монумента прорабатываются. Благоустройство региона
244
7 марта 2019  11:54
В Самаре на улице Братьев Коростелевых образовался провал
В Самаре на улице Братьев Коростелевых образовался провал
В ближайшее время его обещают устранить. Благоустройство региона
316
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
1582
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2418
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1034
Весь список
Всё в Дом
6 марта 2019  13:08
Советы по выбору светильников BLITZ
 BLITZ – это компания, появившаяся на рынке относительно недавно, но уже завоевавшая многих покупателей. Всё в Дом
200
4 марта 2019  17:26
Профильные светильники и их использование в интерьере
 Все знают, что свет – это вполне полноценный элемент в интерьере, который можно обыгрывать и делать с помощью этого свои неповторимые образы. Всё в Дом
135
4 февраля 2019  20:02
Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
 Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины.  Всё в Дом
1037
Весь список
ЖКХ
12 марта 2019  14:54
Проблема расчистки и вывоза снежных накоплений стоит в районе особенно остро, поскольку очень много дорог 4 и 5 категорий, то есть без асфальтобетонного покрытия.
Для уборки дорог в Кировском районе задействована дополнительная техника
Проблема расчистки и вывоза снежных накоплений стоит в районе особенно остро, поскольку очень много дорог 4 и 5 категорий, то есть без асфальтобетонного... ЖКХ
43
12 марта 2019  09:11
«РКС-Самара» предостерегает горожан от действий со стороны сообществ, именующих себя «Правительство СССР».
«РКС-Самара» предостерегает горожан от действий со стороны сообществ, именующих себя «Правительство СССР»
Они могут привести к судебным разбирательствам. ЖКХ
207
11 марта 2019  12:59
От документации для ремонта самарского дома на ул. Водников, 31 отказались
От документации для ремонта самарского дома на ул. Водников, 31 отказались
Там из-за скопившегося снега обвалилась крыша. ЖКХ
335
Весь список

Экология
12 марта 2019  13:43
В Самарской области паводок может начаться на неделю раньше
В Самарской области паводок может начаться на неделю раньше
В Волжско-Камском бассейне, Астрахани и Волгограде уже подтвердили смещение сроков паводка. Экология
321
12 марта 2019  12:52
Россия не вошла в десятку стран с самым чистым воздухом
Россия не вошла в десятку стран с самым чистым воздухом
Также названы страны с самым загрязненным воздухом. Экология
95
11 марта 2019  13:28
В Самарской области побит рекорд по количеству осадков Предыдущий рекорд установили еще в 1978 году.
В Самарской области побит рекорд по количеству осадков
Предыдущий рекорд установили еще в 1978 году. Экология
277
Весь список


Видео
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
418
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
789
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
786
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
776
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1483
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1330
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
996
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1101
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
432
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
750
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1214
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
962
Весь список

Мероприятия
Чем заняться на этой неделе в Самаре
Чем заняться на этой неделе в Самарской области
Самарская областная юношеская библиотека предлагает старшеклассникам осуществить «Погружение в профессию»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные