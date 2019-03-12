Для уборки дорог в Кировском районе задействована дополнительная техника

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В поселке Зубчаниновка Кировского внутригородского района состоялась встреча с инициативными жителями, в ходе которой совместно с руководством районной администрации, представителями МП «Благоустройство» и регионального штаба ОНФ была дана оценка работы по расчистке улиц. Напомним, соответствующие обращения были адресованы власти на предыдущей встрече в местном Дворце культуры. Вопрос состояния дорог находится на контроле, в том числе общественников.Проблема расчистки и вывоза снежных накоплений стоит в районе особенно остро, поскольку очень много дорог 4 и 5 категорий, то есть без асфальтобетонного покрытия. В период оттепели образуется колейность, из-за отсутствия ливневой канализации – подтопления. Главой города даны соответствующие поручения - усиленные работы велись на улично-дорожной сети силами МП «Благоустройство» на прошлой неделе и продолжаются на этой.За минувшие выходные почистили улицы Аптечная, Водопроводная, Офицерская, Изыскательская, Магистральная и др. Всего с начала сезона с улично-дорожной сети района на спецплощадки вывезли 130 тысяч тонн снега.«Улицы тут в основном грунтовые. Дороги низшей - пятой категории согласно регламенту должны очищаться 2 раза в месяц, четвертой категории – 10 раз в месяц. Однако из-за аномально большого количества снега приходится выполнять расчистку чаще – кратность уже превышена. Направили дополнительную технику. В ночь на 12 марта - 25 самосвалов, 6 фронтальных погрузчиков, автогрейдер, трактора МТЗ и др. Продолжился вывоз снега с улицы Чекистов. Кроме того, ведется откачка воды с подтопляемых мест – например, с ул. Магистральная/Зубчаниновского шоссе, ул. Транзитная/Аэропортовского шоссе, ул. Транзитная/ул. Чекистов», - пояснил начальник СДУ Кировского района МП г. о. Самара «Благоустройство» Виталий Аксенов.Для данного вида работ количество бойлеров увеличили до 4-х единиц - используется и привлеченная техника.«Есть улицы, которые хорошо чистили всю зиму, как, например, улицу Софьи Перовской. На машине можно проехать без проблем. Соседняя улица Чекистов тоже вычищена. Но пошли дожди, образовалась огромная лужа, нужно ее ликвидировать, потому что рядом – остановка общественного транспорта, школа № 98. По нашей просьбе адрес включен в план первоочередных работ. Появившиеся точечные проблемы мы на встрече озвучили, с каждым специалистом и представителями власти пообщались, получили ответы на свои вопросы. Поэтому такой формат общения – встречи с жителями – действительно помогает оперативно решить проблемы», – рассказала жительница пос. Зубчаниновка Вера Ермакова.«Благодаря неравнодушной позиции граждан и власти оптимальный диалог выстроен. В расчистке дорог низшей категории действительно нужна помощь. После уточнения зон ответственности за проведение сезонных работ были выдвинуты дополнительные силы и средства. И сегодня видим результаты работы, что подтвердили и жители. Важно, что работу выполняют по их обращениям, именно по названным людьми адресам направляются спецтехника и бригады. Народ говорит, что нужно сделать, управленцы отчитываются, насколько качественно это сделано. Продолжаем держать ситуацию на контроле», - подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин.Вместе с тем, администрации района городом выделены дополнительные средства.«8 миллионов рублей - это субсидии на вывоз снега, исходя из полномочий района. В рамках данной работы только за минувшие выходные на полигоны отправили около 4 тысяч тонн снежных накоплений. Усилия сосредоточены на расчистке подъездов к социально значимым объектам. Таких мест – 157. В зоне особого внимания также - внутриквартальные и внутридворовые территории», - сообщил глава Кировского внутригородского района г. о. Самара Игорь Рудаков.Кроме того, районная администрация помогает ветеранам, пенсионерам, которые проживают в частных домах: если в результате схода снега с крыши вход в жилище заблокирован, можно обратиться за помощью. По 3-м адресам она уже оказана, передает пресс-служба горадминистрации.