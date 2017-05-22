Для ряда потребителей в Самаре приостановят горячее водоснабжение

285

В Самаре начался заключительный этап обязательных весенних гидравлических испытаний. На этот раз повышенным давлением теплой воды будут проверены тепловые сети Нижней зоны Безымянской ТЭЦ. В этой связи временно приостановлено горячее водоснабжение с 22 по 24 мая 2017 года для потребителейв пределах улиц: Земеца – Береговая – Кирова - Заводское шоссе - проезд Мальцева – Ближняя – железная дорога.Обращаем внимание жителей на соблюдение мер безопасности в непосредственной близости от энергобъектов. Не приближайтесь к зонам парения и выхода на поверхность горячей воды! Не оставляйте транспортные средства в непосредственной близости от тепловых камер и наружных теплотрасс!Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать в диспетчерскую службу ОАО «ПТС» на сайт http://63teplo.ru/ или по телефону (846) 279-65-00.Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.ОАО «ПТС» приносит извинения жителям города за доставленные неудобства.