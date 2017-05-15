Для потребителей Самарской ТЭЦ и ЦОК возобновлено горячее водоснабжение

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По итогам первого этапа гидравлических испытаний тепловых сетей от Самарской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной (ЦОК), который прошел с 10 по 13 мая, было выявлено 11 «слабых» мест на магистральных трубопроводах, потребовавших первоочередного ремонта. Возобновление услуги горячего водоснабжения для потребителей велось специалистами АО «Предприятие тепловых сетей» совместно с жилищными организациями на протяжении всех выходных. Процесс подключения контролировался Департаментом экологии и ЖКХ г.о.Самара.По состоянию на 9:00 утра сегодня, 15 мая, все магистральные от Самарской ТЭЦ и ЦОК работают в штатном режиме. Тем потребителям, в чьи квартиры вернулась вода пониженной температуры, необходимо в первую очередь обращаться за информацией в свои управляющие компании. Кроме того, обо всех проблемах, связанных с услугой предоставления горячего водоснабжения, можно сообщать в диспетчерскую службу ОАО «ПТС» на сайт http://63teplo.ru/ или по телефону (846) 279-65-00.С сегодняшнего дня специалисты АО «Предприятие тепловых сетей» приступают к проведению 2-го этапа ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей. Повышенным давлением теплой воды будут проверены теплосети от Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной. В связи с этим будет временно ограничена услуга горячего водоснабжения.с 15 по 18 мая 2017 годав пределах улиц: Волжский проспект – Максима Горького – р.Самара – Братьев Коростелевых – железная дорога – Комсомольская площадь – Пятигорская – Ново-Урицкая – Авиационная – Клиническая – Дзержинского - Партизанская – Аврора – Гагарина – Революционная – Ново-Садовая – Соколова – Лесная.В ходе опрессовок теплотрассы будут испытываться повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.ОАО «ПТС» приносит извинения жителям города за доставленные неудобства.