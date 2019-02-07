Для более эффективной расчистки снега дорожные службы Самары будут работать в режиме продленной смены
7 февраля 2019 18:29
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Необходимо отметить, что уже днем, когда снегопад не был интенсивным, МП «Благоустройство» увеличило количество сил и средств для приведения в порядок улично-дорожной сети, задействовав 219 единиц спецтехники и 310 человек, выполняющих ручную расчистку.
Согласно проекту плана работ предприятия в ночь на уборку улиц выведут 189 человек. Из них только на расчистку посадочных площадок и пешеходных переходов с 5-ти часов утра выйдут 119 сотрудников. Кроме того, свыше 300 уборочных машин будут использовать во всех районах города.
Вывоз снежных накоплений активизируют.
За минувшие сутки на полигоны вывезли 10416,7 тонны снега. Всего с начала сезона - свыше 528 тысяч тонн.
Напомним, при необходимости используется как собственная техника муниципального предприятия, так и привлеченная. Так, накануне был обеспечен выход 547 единиц, в том числе 213 самосвалов для транспортировки снега на полигоны, 82 погрузчиков, 71 дорожной комбинированной машины, 21 единицы тракторов МТЗ-80 (щетка) и МТЗ (нож) - по посадочным площадкам остановок, тротуарам, а также 8 бульдозеров, 5 автогрейдеров, 21 единицы бобкатов, 6 мультикаров и др. Для наиболее эффективной расчистки запускаются автопоезда.
Напоминаем владельцам личного транспорта о необходимости освобождать обочины дорог, по возможности переставлять автомобили на уже расчищенные места, чтобы не создавать препятствий для работы дорожных служб. Особенно это актуально в ночное время суток, когда выполняется основной объем работ по ликвидации снежных заносов и наката. Кроме того, просьба воздержаться от парковки автомобилей в зоне контейнерных площадок, чтобы не мешать их очистке и, соответственно, вывозу мусора, передает пресс-служба горадминистрации.
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