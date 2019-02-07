Для более эффективной расчистки снега дорожные службы Самары будут работать в режиме продленной смены

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В условиях возобновления метели дорожные службы Самары будут работать в режиме продленной смены: сотрудники, которые выходят на ночную расчистку в ночь с 7 на 8 февраля, будут трудиться до 10:00 8 февраля. Первоочередные задачи – обеспечить функционирование дорог и беспрепятственный проход по тротуарам и пешеходным переходам, также особое внимание уделить уборке магистралей с маршрутами движения общественного транспорта и посадочных площадок остановок.Необходимо отметить, что уже днем, когда снегопад не был интенсивным, МП «Благоустройство» увеличило количество сил и средств для приведения в порядок улично-дорожной сети, задействовав 219 единиц спецтехники и 310 человек, выполняющих ручную расчистку.Согласно проекту плана работ предприятия в ночь на уборку улиц выведут 189 человек. Из них только на расчистку посадочных площадок и пешеходных переходов с 5-ти часов утра выйдут 119 сотрудников. Кроме того, свыше 300 уборочных машин будут использовать во всех районах города.Вывоз снежных накоплений активизируют.За минувшие сутки на полигоны вывезли 10416,7 тонны снега. Всего с начала сезона - свыше 528 тысяч тонн.Напомним, при необходимости используется как собственная техника муниципального предприятия, так и привлеченная. Так, накануне был обеспечен выход 547 единиц, в том числе 213 самосвалов для транспортировки снега на полигоны, 82 погрузчиков, 71 дорожной комбинированной машины, 21 единицы тракторов МТЗ-80 (щетка) и МТЗ (нож) - по посадочным площадкам остановок, тротуарам, а также 8 бульдозеров, 5 автогрейдеров, 21 единицы бобкатов, 6 мультикаров и др. Для наиболее эффективной расчистки запускаются автопоезда.Напоминаем владельцам личного транспорта о необходимости освобождать обочины дорог, по возможности переставлять автомобили на уже расчищенные места, чтобы не создавать препятствий для работы дорожных служб. Особенно это актуально в ночное время суток, когда выполняется основной объем работ по ликвидации снежных заносов и наката. Кроме того, просьба воздержаться от парковки автомобилей в зоне контейнерных площадок, чтобы не мешать их очистке и, соответственно, вывозу мусора, передает пресс-служба горадминистрации.