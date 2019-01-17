Директору МП «Благоустройство» объявлен выговор
17 января 2019 14:22
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Основным видом деятельности предприятия является содержание автомобильных дорог и элементов их благоустройства во всех районах города. В последнее время от жителей города поступило много жалоб на некачественную очистку проезжей части и тротуаров от снега и наледи, а также несвоевременный вывоз скопившегося снега.
Кроме того, штрафные санкции будут применены в отношении компании «Паритет» - подрядной организации, которая обслуживает большую часть улиц в Ленинском и Самарском районах, передает пресс-служба администрации Самары.
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