Директору МП «Благоустройство» объявлен выговор

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Директору муниципального предприятия Самары «Благоустройство» Евгению Садовникову объявлен выговор за недостаточный контроль работ по содержанию городской улично-дорожной сети.Основным видом деятельности предприятия является содержание автомобильных дорог и элементов их благоустройства во всех районах города. В последнее время от жителей города поступило много жалоб на некачественную очистку проезжей части и тротуаров от снега и наледи, а также несвоевременный вывоз скопившегося снега.Кроме того, штрафные санкции будут применены в отношении компании «Паритет» - подрядной организации, которая обслуживает большую часть улиц в Ленинском и Самарском районах, передает пресс-служба администрации Самары.