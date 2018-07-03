Дал слово-сдержи: специалисты МП «Инженерные системы» очистили и отремонтировали бесхозные колодцы дождевой канализации

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В июне была произведена гидродинамическая очистка трубопроводов и восстановлено присоединение участка трубопровода диаметром d=300-500мм общей протяженностью 217 погонных метров к действующим сетям дождевой канализации на улице Калининградской.Такая же ситуация возникла во дворах домов №№ 64,68 по улице Гагарина. Жители этих домов обратились в Администрацию Октябрьскоговнутригородского района городского округа Самара с просьбой оказать содействие в ремонте дворовой дороги, а также сообщили, что у дома№ 64 несколько лет тому назад был засыпан грунтом дождеприемник.Действительно, при выезде на место данный факт подтвердился (дождеприемник был обнаружен с помощью металлоискателя).Муниципальное предприятие городского округа Самара «Инженерные системы» изыскало возможность и выполнило необходимые работы поочистке бесхозных колодцев и трубопроводов, после чего был произведен контрольный пролив дождеприемного колодца водой из бойлера. Проверка показала, что дождеприемник во дворе дома № 64 по улице Гагарина теперь будет работать.Таким образом, на карте города исчезли еще два белых пятна, где раньше были проблемы по водоотведению дождевых и талых вод, передает пресс-служба МП «Инженерные системы».