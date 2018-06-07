Чтоб засор не устранять – это лучше не смывать: Правила пользования канализацией, о которых мы часто забываем
7 июня 2018 16:24
Система самарской канализации включает в себя более 1200 километров труб. Это и большие напорные коллекторы, и канализационные линии среднего и малого диаметров. За пять месяцев 2018 года специалисты СКС отремонтировали 188 канализационных колодцев, заменили 119 чугунных люков, прочистили и промыли 106 километров сетей водоотведения.
Причина подавляющего большинства засоров – бездумная деятельность жителей и варварское отношение строителей. Первые думают, что в унитаз можно спускать всё, что в него помещается, а вторые зачастую вместо вывоза строительного мусора предпочитают открыть колодец и сбросить в него кирпичи, куски асфальта, тряпки. Из-за этого происходят засоры и технологические сбои, а стоки, которым затор преградил путь, вытекают на поверхность.
«Самарские коммунальные системы» напоминают всем самарцам о необходимости сознательного отношения к городской системе водоотведения. Нельзя спускать в раковину и унитаз любые нерастворимые и биологически не разлагаемые предметы и вещества. На выпуске из дома мусор скапливается, происходит засор, рано или поздно канализация перестаёт работать.
Топ причин засоров городской канализации
1. Влажные салфетки и средства личной гигиены (лидеры среди причин засоров).
2. Жир, оставшийся от приготовления пищи (он занимает почётное второе место).
3. Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайная заварка и т.д.
4. Средства контрацепции.
5. Подгузники.
6. Тряпки (даже самые маленькие).
7. Бумага.
8. Строительный мусор.
9. Гранулы для кошачьих лотков, сообщает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».
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