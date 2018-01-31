Что нужно изменить в подходах к работе управляющих компаний?
31 января 2018 10:18
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Поговорят напрямую
«Все привыкли ругать управляющие компании. Но на самом деле основная масса УК старается работать на совесть. При этом у них много проблем, и сегодня мы решили выслушать их, разобраться. Это необходимо, чтобы выработать единый подход к взаимоотношениям между властью, надзорными органами, ресурсоснабжающими организациями, собственниками и управляющими компаниями», — открыл заседание круглого стола председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ областной Общественной палаты Виктор Часовских.
Традиционно одной из самых острых тем остаются отношения управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями. Тема приобрела особую актуальность в преддверии перехода на прямые расчеты жителей за потребленные коммунальные ресурсы.
Один из аспектов — сложности в доказательстве некачественной поставки ресурса, а следовательно, финансовые потери управляющих компаний, получающих претензии от жителей за недостаточно горячие воду и батареи. Заместитель председателя комиссии Игорь Косилов подчеркнул, что в договорах между РСО и УК, а в дальнейшем между РСО и собственниками жилья должны быть прописаны нормативные параметры поставляемых ресурсов. Участники встречи выразили надежду на скорейшее законодательное закрепление этих норм.
В ситуации с долгами УК за ресурсы представители управляющих компаний единогласно заявили, что основная причина — накапливающийся недосбор платежей жителей. Ведь ресурсник требует 100% оплаты, а у управляющих компаний проблем не только в неплатежах потребителей, но и в кассовых разрывах.
Участники встречи констатировали, что пока нет ясности, в каких условиях окажутся стороны после вступления в силу прямых договоров.
Разделить ответственность
Важнейшим вопросом взаимоотношений управляющих компаний и муниципалитета остается разделение ответственности за содержание территорий. «Нередко говорят, что управляющие компании воруют деньги. Они их не воруют, а вынуждены под воздействием муниципалитета перенаправлять, например, на уборку снега на территориях, которые по факту являются муниципальными», - заметил председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты Самары Алексей Чигенев. И получил утвердительный ответ от представителей УК на вопрос о том, убирают ли они внутриквартальные территории, не прописанные в договорах управления. Но если работ нет в договорах, на их выполнение нет и денег. Почему же они должны сниматься с других статей по содержанию дома?
Виктор Часовских уточнил, что сначала необходимо провести межевание земельных участков в Самаре. Тогда можно будет четко разделить, какая земля относится к общему имуществу МКД и должна обслуживаться УК, а какая земля — муниципальная. И если город хочет, чтобы за те или иные муниципальные территории отвечали УК, это должно быть прописано в соответствующих договорах.
Защита от махинаций
Серьезный вопрос поднял исполнительный директор УК «ЖКС» Вячеслав Князьков. Так, на сегодня отсутствуют механизмы информирования управляющих компаний о том, что те или иные дома уходят в другие управляющие компании. «Об этом часто УК узнают уже из обновленного реестра ГЖИ. Хотя уведомления о расторжении договоров мы должны получать за месяц, чтобы успеть со своей стороны расторгнуть договора по этим адресам с поставщиками ресурсов. Еще опасное следствие таких ситуаций — появление двойных квитанций. А заложниками оказываются жители, которые, к слову, сами признают, что не слышали о проведении общих собраний о смене УК и не знают, каким образом попали подписи в протоколы», - заявил Вячеслав Князьков.
Главный консультант правового управления государственной жилищной инспекции Самарской области Алексей Давиденко подтвердил, что на сегодня имеет место пробел в законодательстве, по которому ГЖИ не имеет полномочий проверять подлинность представленных протоколов. «Есть УК, у которых ничего нет, кроме авторучки. Мы это видим, но по формальным основаниям не имеем права не выдать им лицензию и не включить дома в их реестр. Ждем изменений лицензионных требований, по которым в расчет бы брались материально-техническеая база, другие рабочие ресурсы компаний», - сказал он еще об одной проблеме.
Виктор Часовских отметил, что эти и другие вопросы обязательно войдут в рабочую повестку будущей согласительной группы.
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