Чистая вода в любых условиях: Качество воды во время паводка – на повышенном контроле у специалистов

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«Самарские коммунальные системы» ещё зимой провели все необходимые плановые мероприятия для бесперебойного функционирования системы водоснабжения и водоотведения города, для обеспечения самарцев чистой питьевой водой в соответствии с требованиями СанПиН.Специалисты следят за качеством воды в реке Волге круглосуточно. В соответствии с полученными данными корректируется технологический процесс водоподготовки, регулируется количество реагентов. Мониторинг качества воды ведётся в лабораториях СКС круглосуточно, пробы берутся на всех этапах водоподготовки: из природного источника (реки Волги), с головных сооружений СКС (насосно-фильтровальных станций) и из городской водопроводной сети (в 1 199 точках отбора воды). Основные показатели качества волжской воды и в резервуарах чистой воды насосно-фильтровальных станций ежедневно публикуются на сайте СКС.Параллельно санитарный контроль питьевой воды осуществляет Роспотребнадзор по Самарской области. Поэтому самарцы могут не волноваться за качество воды, которую им поставляют «Самарские коммунальные системы» в любое время года, сообщает пресс-служба СКС.