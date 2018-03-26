Чистая вода в любых условиях: Качество воды во время паводка – на повышенном контроле у специалистов
26 марта 2018 14:22
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«Самарские коммунальные системы» ещё зимой провели все необходимые плановые мероприятия для бесперебойного функционирования системы водоснабжения и водоотведения города, для обеспечения самарцев чистой питьевой водой в соответствии с требованиями СанПиН.
Специалисты следят за качеством воды в реке Волге круглосуточно. В соответствии с полученными данными корректируется технологический процесс водоподготовки, регулируется количество реагентов. Мониторинг качества воды ведётся в лабораториях СКС круглосуточно, пробы берутся на всех этапах водоподготовки: из природного источника (реки Волги), с головных сооружений СКС (насосно-фильтровальных станций) и из городской водопроводной сети (в 1 199 точках отбора воды). Основные показатели качества волжской воды и в резервуарах чистой воды насосно-фильтровальных станций ежедневно публикуются на сайте СКС.
Параллельно санитарный контроль питьевой воды осуществляет Роспотребнадзор по Самарской области. Поэтому самарцы могут не волноваться за качество воды, которую им поставляют «Самарские коммунальные системы» в любое время года, сообщает пресс-служба СКС.
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