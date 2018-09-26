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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Челябинск признан самым грязным миллионником из-за мусорного коллапса

26 сентября 2018 19:02
139
В непосредственной близости от мусорок находятся не только жилые дома, но также детские сады, школы, поликлиники и больницы.
В непосредственной близости от мусорок находятся не только жилые дома, но также детские сады, школы, поликлиники и больницы.
Челябинск признан самым грязным городом-миллионником в России. Как сообщили в пресс-службе проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка", в организацию поступило более тысячи обращений о стихийных свалках во дворах города, передает life.ru.

ОНФ обратился в прокуратуру Уральского федерального округа с жалобой на бездействие органов Роспотребнадзора, а также властей Челябинска и областной администрации. На данный момент активисты ОНФ подтвердили 321 стихийную свалку во дворах, однако в работе ещё около 200 точек и сообщения продолжают поступать.

По словам члена регионального штаба ОНФ Антона Неверова, в непосредственной близости от мусорок находятся не только жилые дома, но также детские сады, школы, поликлиники и больницы.


Фото: © VK/Типичный Челябинск 
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