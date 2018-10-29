Часть потребителей Кировского района завтра будет получать отопление по резервной схеме

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По информации Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары, завтра, 30 октября, АО «ПТС» будет проводить ремонтные работы по устранению технологических нарушений на тепловой сети в районе ул. Путейская, пр. Металлургов, ул. Юбилейная и ул. Свободы. Как заверили в ресурсоснабжающей организации, ремонт завершат за один день.Таким образом, 30 октября 2018 года с 09:00 до 20:00 теплоснабжение потребителей будет осуществляться по резервной схеме.Данные работы будут находиться под контролем АО «ПТС» и профильного департамента, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации