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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Часть потребителей Кировского района завтра будет получать отопление по резервной схеме

29 октября 2018 17:30
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Как заверили в ресурсоснабжающей организации, ремонт завершат за один день.
По информации Департамента городского хозяйства и экологии Администрации  Самары, завтра, 30 октября, АО «ПТС» будет проводить ремонтные работы по устранению технологических нарушений на тепловой сети в районе ул. Путейская, пр. Металлургов, ул. Юбилейная и ул. Свободы. Как заверили в ресурсоснабжающей организации, ремонт завершат за один день.

Таким образом, 30 октября 2018 года с 09:00 до 20:00 теплоснабжение потребителей будет осуществляться по резервной схеме.

Данные работы будут находиться под контролем АО «ПТС» и профильного департамента, передает пресс-служба горадминистрации. 

Фото:   пресс-служба горадминистрации
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