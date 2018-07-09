ЧМ без ЧП: Бригады «РКС-Самара» в дни матчей дежурили на стадионе круглосуточно

67

Кроме того, перед началом ЧМ, обеспечивая требование безопасности, сотрудники закрыли и опломбировали 5,5 тысяч водопроводных и канализационных колодцев в Самаре.Каждая игра, собиравшая почти полный стадион, становилась проверкой надежности инженерных коммуникаций. Для подстраховки работы эксплуатирующей организации, по просьбе министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, на каждом матче, который проходил на «Самара Арене», круглосуточно дежурили специалисты цехов водоснабжения, водоотведения и насосных станций. Недалеко от стадиона врабочей готовности находились три специализированные машины, еще 4 бригады «РКС-Самара» дежурили в радиусе 1 км от «Самара-Арены» в районе НФС-2. В любой момент специалисты были готовы ликвидировать различные неприятности – от засора канализации до перебоев давления.К счастью, доказывать свои умения работать в чрезвычайных ситуациях не пришлось.