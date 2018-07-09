ЧМ без ЧП: Бригады «РКС-Самара» в дни матчей дежурили на стадионе круглосуточно
9 июля 2018 16:25
67
Кроме того, перед началом ЧМ, обеспечивая требование безопасности, сотрудники закрыли и опломбировали 5,5 тысяч водопроводных и канализационных колодцев в Самаре.
Каждая игра, собиравшая почти полный стадион, становилась проверкой надежности инженерных коммуникаций. Для подстраховки работы эксплуатирующей организации, по просьбе министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, на каждом матче, который проходил на «Самара Арене», круглосуточно дежурили специалисты цехов водоснабжения, водоотведения и насосных станций. Недалеко от стадиона в
рабочей готовности находились три специализированные машины, еще 4 бригады «РКС-Самара» дежурили в радиусе 1 км от «Самара-Арены» в районе НФС-2. В любой момент специалисты были готовы ликвидировать различные неприятности – от засора канализации до перебоев давления.
К счастью, доказывать свои умения работать в чрезвычайных ситуациях не пришлось.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
9 июля 2018 12:11
Снимками того, во что превратился недавно сданный объект, делятся пользователи твиттера. Благоустройство региона
439
9 июля 2018 10:15
Это уже третий игровой комплекс, построенный в регионе по программе «Строим детям». Благоустройство региона
186
6 июля 2018 10:59
Работы должны быть выполнены до конца текущего года. Благоустройство региона
207
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
134
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
159
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
244
Всё в Дом
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
211
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
152
3 мая 2018 18:47
Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое. Всё в Дом
198
ЖКХ
9 июля 2018 16:25
Каждая игра, собиравшая почти полный стадион, становилась проверкой надежности инженерных коммуникаций. ЖКХ
66
9 июля 2018 11:41
Прежде всего, речь шла об установках горизонтального направленного бурения. ЖКХ
149
4 июля 2018 11:33
Свой вклад в увеличение водоразбора вносят и тысячи гостей города, также потребляющие воду. ЖКХ
532
Экология
9 июля 2018 13:53
Он продлится три года. Экология
134
9 июля 2018 12:56
Об этом сообщают синоптики Приволжского УГМС. Экология
168
9 июля 2018 10:23
Об этом сообщает Приволжское УГМС. Экология
1057
Видео
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
391
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1912
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2329
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
890
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
1013
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
346
Фоторепортажи
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
771
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2495
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1550
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2742
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
202
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
562
Мероприятия