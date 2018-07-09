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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

ЧМ без ЧП: Бригады «РКС-Самара» в дни матчей дежурили на стадионе круглосуточно

9 июля 2018 16:25
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Каждая игра, собиравшая почти полный стадион, становилась проверкой надежности инженерных коммуникаций.
Работы по подключению стадиона «Самара Арена» к системам водоснабжения входили в инвестиционную программу ресурсоснабжающей организации. Еще в конце 2017 года были построены и введены в эксплуатацию два водовода диаметром 1200 и 1000 мм. Стоимость проведенных работ – около 400 млн рублей.

Кроме того, перед началом ЧМ, обеспечивая требование безопасности, сотрудники закрыли и опломбировали 5,5 тысяч водопроводных и канализационных колодцев в Самаре.

Каждая игра, собиравшая почти полный стадион, становилась проверкой надежности инженерных коммуникаций. Для подстраховки работы эксплуатирующей организации, по просьбе министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, на каждом матче, который проходил на «Самара Арене», круглосуточно дежурили специалисты цехов водоснабжения, водоотведения и насосных станций. Недалеко от стадиона в
рабочей готовности находились три специализированные машины, еще 4 бригады «РКС-Самара» дежурили в радиусе 1 км от «Самара-Арены» в районе НФС-2. В любой момент специалисты были готовы ликвидировать различные неприятности – от засора канализации до перебоев давления.

К счастью, доказывать свои умения работать в чрезвычайных ситуациях не пришлось. 
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