Более 2 миллионов рублей собрали с должников за воду с помощью пирамиды позора

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Расчёт ресурсоснабжающей организации оказался верным: больше всего люди, нарушающие закон, боятся громкой огласки. Тем более – предприниматели, финансовые результаты деятельности которых зависят от репутации.За полгода использования пирамид 38 должников физических лиц расстались с долгами на сумму 534 тысячи рублей, 58 должников юридических лиц – на сумму 1 миллион 685 тысяч. И это – не считая гарантийных писем, сумма которых значительно больше, передает пресс-служба "РКС-Самара".