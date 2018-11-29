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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Более 2 миллионов рублей собрали с должников за воду с помощью пирамиды позора

29 ноября 2018 15:57
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И это – не считая гарантийных писем, сумма которых значительно больше.
Более 2 миллионов рублей собрали с должников за воду с помощью пирамиды позора. «РКС-Самара» начали использовать нестандартный способ напоминания о долгах – пирамиду позора – с мая 2018 года. Это трёхтонное чёрно-жёлтое сооружение призвано привлечь внимание общественности к людям, которые не считают необходимым оплачивать потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения.

Расчёт ресурсоснабжающей организации оказался верным: больше всего люди, нарушающие закон, боятся громкой огласки. Тем более – предприниматели, финансовые результаты деятельности которых зависят от репутации.

За полгода использования пирамид 38 должников физических лиц расстались с долгами на сумму 534 тысячи рублей, 58 должников юридических лиц – на сумму 1 миллион 685 тысяч. И это – не считая гарантийных писем, сумма которых значительно больше, передает пресс-служба "РКС-Самара". 
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