Более 90% соцучреждений и почти 3/4 многоквартирных домов Самары подключены к теплу

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Так, сегодня утром почти 3/4 жилищного фонда города уже получили теплоресурс: из 10260 многоквартирных домов подключены 7467, что составляет 72,8%. Это на 1203 дома больше (на 11,7%), нежели по состоянию на вечер 4 октября.Параллельно ведется подача тепла в объекты социальной сферы, которым уделяется особое внимание.Так, теплосистемы подключены в 263-х зданиях здравоохранения из 288-ми (91,3%), в 575-ти учреждениях образования из 636-ти (90,4%). В том числе батареи нагрелись в 204-х школах из 224-х (91,1%); теплом обеспечены и 213 детских садов из 222-х (95,9%). Из 143-х учреждений культуры запуск тепла осуществлен в 116 зданий (81,1%). Также тепло поступает в 86 объектов спорта из 90 (95,6%). Таким образом, в целом более 90% учреждений соцсферы (1058 зданий из 1172-х) уже имеют централизованный обогрев.В оставшиеся объекты, где сейчас продолжается регулировка теплосистем, тепло будет запущено в ближайшие дни.Ресурсным организациям поручено более оперативно завершать работы на теплосетях.Напомним, согласно технологическим условиям процесс подключения тепла – поэтапный, идет в соответствии с планом. Своевременность подачи отопления и соблюдение температурного режима находятся на постоянном контроле руководства города, профильного департамента и глав администраций внутригородских районов, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации