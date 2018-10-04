Более 85% объектов социальной сферы и 60% жилфонда Самары обеспечены теплом
4 октября 2018 22:50
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Так, если сегодня по состоянию на 10:00 утра отапливались 5334 многоквартирных дома, то уже к 20:00 тепло пришло в 6264 дома (61,1% жилищного фонда).
Особое внимание уделяется учреждениям социальной сферы, где процесс подачи отопления сегодня оценила Глава города Елена Лапушкина (подробнее: http://samadm.ru/media/news/16508/).
В утренние часы отапливались уже 3/4 таких объектов - 875 из 1157, что составляет 75,6% и превышает вчерашний показатель более чем на 1/3. А вечером батареи нагрелись в 987 зданиях (85,3%). В том числе запуск тепла осуществлен:
- в 255 объектах здравоохранения;
- в 107 объектах культуры;
- в 85 объектах спорта;
- в 195 школах;
- в 208 детских садах;
- в 93 ВУЗах и ССУЗах.
Для своевременного пуска тепла в оставшиеся объекты соответствующий персонал проводит регулировку теплосистем.
Также рекомендовано более активно вести работу в части общего подключения к теплу в Промышленном, Самарском, Советском, Куйбышевском и Октябрьском внутригородских районах. А ресурсоснабжающим организациям поставлена задача как можно оперативнее завершить необходимые работы на инженерных коммуникациях – они выполняются сейчас на нескольких объектах.
Так, на завершающей стадии находятся работы по плановой перекладке тепловой сети в районе пересечения улиц Урицкого и Спортивной, которые будут завершены 05.10.2018. Сразу после этого тепло поступит потребителям Ленинского и Железнодорожного внутригородских районов в границах улиц Красноармейская, Аксакова, Ульяновская, Арцыбушевская, Бр.Коростелевых, Льва Толстого.
Устраняются повреждения в тепловой камере на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры. Это позволит нормализовать гидравлические параметры в границах улиц Советской Армии, Карла Маркса, Авроры. Работы планируют завершить до 12:00 05.10.2018.
Ежесуточный контроль за ходом подключения к теплоисточникам организован как со стороны Администрации Самары и профильного департамента, так и со стороны Глав внутригородских районов. Подача тепла идет в плановом режиме, передает пресс-служба администрации Самары.
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Комментарии
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