Ближайшие выходные дни будут рабочими для всех самарских предприятий отрасли благоустройства

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У предприятий отрасли благоустройства, задействованных в уборке города, отменены ближайшие выходные дни. Необходимо как можно оперативнее расчистить территории после аномально большого количества осадков - по данным ФГБУ "Приволжское УГМС" за минувшую ночь выпало 18,7 мм. Подчеркнем, что этот снегопад был самым обильным с начала зимы. Сейчас высота снежного покрова составляет около 82 см - это более чем вдвое превышает прошлогодний показатель: по состоянию на аналогичную дату 2018 года высота снега была только 39 см.В результате принятых мер – работы в режиме усиления – только с улично-дорожной сети за 2 предыдущие смены на полигоны вывезли 12110,3 тонны снега. Отметим, что в последнее время объемы значительно выросли - при благоприятных погодных условиях раньше вывозили в среднем по 7000 тонн. МП г. о. Самара «Благоустройство» вывело 408 уборщиков, которые выполняли расчистку вручную, и 564 единицы спецтехники, в том числе 189 самосвалов – наибольшее число с начала сезона. В целом за этот период площадки утилизации уже пополнили 367604 тонны снежных накоплений. До конца зимы планируется транспортировать на полигоны около 600 тысяч тонн снега.Сегодня ликвидация последствий интенсивного снегопада продолжается. На уборке улиц города в дневную смену задействовано 209 машин и 301 дорожный рабочий. Основные задачи – обеспечить расчистку тротуаров, функционирование проезжей части дорог на нормативную ширину, чтобы снять напряженность трафика и чтобы общественный транспорт мог совершать рейсы с соблюдением графика. Также необходимо поддерживать высокие темпы вывоза снега, максимально оперативно освобождать от снежных заносов пешеходные переходы, остановочные площадки, подъезды к социальным учреждениям.В ночь на 26 января планируется использовать не менее 300 спецмашин. Максимальное количество субподрядных организаций готовы к взаимодействию.Службы благоустройства нуждаются и в содействии автомобилистов - вдоль автомобильных дорог просят не оставлять личный транспорт на длительное время, особенно в ближайшие два дня, которые, напомним, у предприятий отрасли будут рабочими, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации