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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Благодарим за бдительность: увеличилось число обращений жителей области в аварийно-диспетчерскую службу «СВГК»

15 января 2019 15:37
125
СВГК благодарна бдительным гражданам, чьи звонки позволяют оперативно реагировать на микроутечки в системе газоснабжения и снижать риски ЧП.
В январе 2019 года в несколько раз увеличилось число обращений жителей области в аварийно-диспетчерскую службу «СВГК».

Среднесуточное число жалоб на запах газа увеличилось в несколько раз. Причина – поступление в газоснабжающую систему Самарской области природного газа преимущественно с месторождений юго-восточного направления. Ранее природный газ поступал в основном с северо-восточного направления.

«Юго-восточный» природный газ отличается повышенным содержанием сероводорода и меркаптановой серы. Именно эти компоненты придают столь резкий и неприятный запах даже ничтожным объемам газа, остающимся при зажигании конфорок газовых плит или микроутечках из внутридомовых газовых систем.

Ситуация находится под контролем Средневолжской газовой компании. Для повышения оперативности реакции на возросшее число звонков граждан в диспетчерскую службу СВГК привлечен дополнительный персонал. Усилены аварийные бригады компании.

СВГК благодарна бдительным гражданам, чьи звонки позволяют оперативно реагировать на микроутечки в системе газоснабжения и снижать риски ЧП.

Напоминаем что при запахе газа в жилом помещении необходимо:

•немедленно прекратить пользование газовыми приборами,
•перекрыть краны к газопотребляющим приборам и на них,
•открыть окна или форточки для проветривания,
•из незагазованного помещения вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 или 104 для сотовой связи,
•не зажигать огня, не пользоваться электроприборами (в т.ч. электроосвещением и электрозвонком).

Недопустимо оставлять газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих соответствующую автоматику.

Опасно использование газа и газовых приборов не по назначению, в частности для отопления помещений. передает пресс-служба СВГК. 
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Комментарии



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