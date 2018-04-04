Администрация оказывает помощь жителям Советского района, не согласным со сменой управляющей компании
4 апреля 2018 19:15
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Накануне, 3 апреля, в администрации Советского внутригородского района начались встречи со старшими по домам и активистами домов, где в конце прошлого – начале текущего года произошла смена управляющей организации. 48 МКД в районе перешли от управляющей компании «ЖКС» к «Возрождению». Поводом для общения стали обращения, поступившие в администрацию района от жильцов, не согласных со сменой управляющей организации.
В ходе встреч Глава Советского района Вадим Бородин и представители профильных департаментов администрации города вместе с жителями досконально разбираются с каждым конкретным домом.
«Мы разъясняем гражданам, что только они сами могут решать, какой организации доверить управление домом. Никто не имеет право
оказывать давление на жильцов, диктовать им условия», - подчеркнул Вадим Бородин.
В случае если жители считают, что смена УК произошла без учета мнения большинства или у них есть сомнения в подлинности
представленных в Государственную жилищную инспекцию протоколов, они вправе обратиться в правоохранительные органы. При этом власти района готовы оказать всю необходимую организационно-консультационную помощь в защите прав граждан на свободный выбор управляющей организации.
С другой стороны, при проведении общего собрания собственников многоквартирных домов в обязательном порядке должны уведомляться все заинтересованные участники. Так, если в МКД есть квартиры, находящиеся в муниципальной собственности, о предстоящем собрании необходимо оповестить Департамент управления имуществом Самары. Именно о факте неисполнения именно этого требования законодательства при проведении собрания в одном из домов стало известно в ходе встречи в администрации района.
«В доме есть муниципальные квартиры – нас должны были оповестить о проведении собрании, - рассказал заместитель руководителя Департамента управления имуществом по жилищным вопросам Виктор Федоренчик. – Мы предложили этому дому провести собрание и, как положено, за 10 дней известить об этом департамент».
После соблюдения всех формальностей жители смогут повторно провести собрание и принять решение о выборе УК.
Комментарий первого заместителя Главы городского округа Самара Владимира Василенко:
«Главный, кто сегодня определяет, кого нанять – это житель. Главный, другого нет! Мы не встаем на сторону той или иной управляющей
компании. Есть закон, и есть главный, кто нанимает на работу управляющую компанию – это наш гражданин».
Видеокомментарий Василенко: https://youtu.be/lTUpcxP508s
В ходе встреч Глава Советского района Вадим Бородин и представители профильных департаментов администрации города вместе с жителями досконально разбираются с каждым конкретным домом.
«Мы разъясняем гражданам, что только они сами могут решать, какой организации доверить управление домом. Никто не имеет право
оказывать давление на жильцов, диктовать им условия», - подчеркнул Вадим Бородин.
В случае если жители считают, что смена УК произошла без учета мнения большинства или у них есть сомнения в подлинности
представленных в Государственную жилищную инспекцию протоколов, они вправе обратиться в правоохранительные органы. При этом власти района готовы оказать всю необходимую организационно-консультационную помощь в защите прав граждан на свободный выбор управляющей организации.
С другой стороны, при проведении общего собрания собственников многоквартирных домов в обязательном порядке должны уведомляться все заинтересованные участники. Так, если в МКД есть квартиры, находящиеся в муниципальной собственности, о предстоящем собрании необходимо оповестить Департамент управления имуществом Самары. Именно о факте неисполнения именно этого требования законодательства при проведении собрания в одном из домов стало известно в ходе встречи в администрации района.
«В доме есть муниципальные квартиры – нас должны были оповестить о проведении собрании, - рассказал заместитель руководителя Департамента управления имуществом по жилищным вопросам Виктор Федоренчик. – Мы предложили этому дому провести собрание и, как положено, за 10 дней известить об этом департамент».
После соблюдения всех формальностей жители смогут повторно провести собрание и принять решение о выборе УК.
Комментарий первого заместителя Главы городского округа Самара Владимира Василенко:
«Главный, кто сегодня определяет, кого нанять – это житель. Главный, другого нет! Мы не встаем на сторону той или иной управляющей
компании. Есть закон, и есть главный, кто нанимает на работу управляющую компанию – это наш гражданин».
Видеокомментарий Василенко: https://youtu.be/lTUpcxP508s
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