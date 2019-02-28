АКРА повысило РКС кредитный рейтинг до A(RU) прогноз «Стабильный»
28 февраля 2019 15:44
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Повышение кредитного рейтинга ООО «РКС-Холдинг» обусловлено снижением долговой нагрузки Группы, приемлемой рентабельностью, а также сохранением сильной позиции по ликвидности в сочетании с невысокой оценкой показателя денежного потока.
РКС-Холдинг – один из крупнейших операторов в сфере ЖКХ в России, предоставляющий услуги водоснабжения и водоотведения (ключевой бизнес), а также тепло- и электроснабжения потребителям на территории восьми регионов России. В периметр группы входят компании, работающие на условиях аренды/концессионных соглашений и иные операционные активы, сопровождающие ее деятельность. В Самаре холдинг представлен ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара»).
Полученный рейтинг – это независимая оценка устойчивости и кредитоспособности компании, что является ключевым ориентиром для инвесторов.
Сейчас рейтинги АКРА в сфере электроэнергетики и ЖКХ есть у ПАО «Россети» AAA(RU), ПАО «ФСК ЕЭС» AAA(RU), ПАО «РусГидро» AAA(RU), ПАО «ТГК-1» AA(RU), а также у ООО «РКС-Холдинг» А(RU).
Кредитный рейтинг был присвоен согласно национальной шкале для Российской Федерации на основе методологии присвоения кредитных рейтингов нефинансовым компаниям по национальной шкале для РФ, а также основных понятий, используемых аналитическим кредитным рейтинговым агентством в рейтинговой деятельности, передает пресс-служба РКС.
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