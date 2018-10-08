Зимой более 400 единиц спецтехники будут обслуживать самарские улицы
8 октября 2018 12:20
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На совещании в городской Администрации под председательством Главы Самары Елены Лапушкиной обсудили подготовку областной столицы к зиме.
Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов доложил Главе, что в настоящее время в Самаре к отоплению подключили 92,6% всех зданий.
«На данный момент тепло еще не запущено в 759 жилых домах и в 11 соцучреждениях. Среди них – один объект здравоохранения, пять корпусов вузов, три объекта культуры и два объекта спорта. Отсутствует отопление по двум причинам: это либо повреждения на сетях, работа по устранению которых сейчас ведется, либо решение собственников отсрочить начало отопительного сезона пока температурный режим это позволяет», - пояснил руководитель Департамента.
Также Андрей Семенов рассказал о ходе работ по подготовке отрасли благоустройства к содержанию городских улиц в зимний период:
«Согласно нормам и правилам зимний период установлен с 1 ноября по 15 апреля. Для обслуживания города в это время муниципальное предприятие «Благоустройство» будет задействовать 276 единиц собственной техники, а также оборудование сторонних организаций. Таким образом, общее число снегоуборочной техники, задействованной для работы на улично-дорожной сети, составит более 400».
Справиться с осадками в зимний период муниципальным службам также помогут химические реагенты и песчано-солевая смесь, закупленные в полном объеме. Кроме этого, сейчас ведется работа по подготовке полигонов для приемки снега.
Глава города поручила не сбавлять темпы по подготовке городских объектов к работе в зимний период, а также обеспечить полную комплектацию бригад управляющих компаний для уборки дворов и ликвидации наледи на крышах жилых домов, сообщает горадминистрация.
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