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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Задолженность жителей и предприятий Самары за холодную воду и канализацию составила 1,493 млрд рублей

25 сентября 2018 09:06
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Задолженность жителей и предприятий Самары за холодную воду и канализацию составила 1,493 млрд рублей «РКС-Самара» предпринимает все разрешённые законом методы борьбы с должниками.
«РКС-Самара» предпринимает все разрешённые законом методы борьбы с должниками.

Жители и предприятия Самары накопили долги за холодную воду и канализацию в размере 1 млрд. 493 млн. 233 тыс. рублей:
- физические лица: 780,1 млн. рублей;
- управляющие компании, ТСЖ, ЖСК: 528 млн. рублей;
- юридические лица: 185 млн. рублей;
- бюджетные организации: 20,6 млн. рублей.

«РКС-Самара» предпринимает все разрешённые законом методы борьбы с должниками. Дважды в неделю на Луначарского, 56 проходят заседания комитета по дебиторской задолженности, куда может прийти должник – физическое или юридическое лицо – и договориться о рассрочке или реструктуризации долга. Для злостных неплательщиков составляются и направляются претензии о долгах, уведомления об ограничении и/или отключении от воды или канализации. Подготовлены и находятся в суде на стадии рассмотрения 1014 исков к юридическим лицам. В мировые суды сотрудники «РКС-Самара» передали 4609 заявлений на выдачу приказов в отношении должников-физических лиц.
Не остаются незамеченными и нестандартные акции. Так, благодаря использованию «Пирамиды должника» уже удалось собрать более 1 миллиона рублей долгов, начала использоваться установка для трансляции информации о долгах на стенах домов. Уже готовится традиционная предновогодняя акция «В Новый год – без старых долгов», в ходе которой «забывчивые» абоненты смогут не только расстаться с грузом долгов, но и получить за это призы.
«РКС-Самара» благодарит всех добросовестных абонентов (а таких в нашем родном городе – большинство) за полную и своевременную оплату холодной воды и канализации. А должникам напоминает – не копите долги, они не растают!
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