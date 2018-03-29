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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

За сезон из Самары уже вывезли 616 тысяч тонн снега

29 марта 2018 11:57
89
За сезон из Самары уже вывезли 616 тысяч тонн снега По прогнозам синоптиков, на этой неделе еще ожидаются снегопады.
По прогнозам синоптиков, на этой неделе еще ожидаются снегопады.

За текущий сезон на полигоны из Самары вывезли 616 тысяч тонн снега, сообщает администрация города. Только за 27 марта на площадки для складирования отправили 5,7 тысяч тонн. И это ще далеко не все - не только потому, что снег, которого в городе достаточно, не торопится таять, но и потому, что снегопады еще будут, обещают синоптики.

Тем временем по необходимости в некоторых внутригородских районах (например, в Куйбышевском и Кировском) началась откачка воды. Так, если за сутки 26 марта, МП "Благоустройство" задействовало 5 асбойлеров, то 27 марта - уже 8 машин. За двое суток откачано 1375 кубометров воды, пишет СитиТраффик.
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Комментарии



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