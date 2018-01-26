Выявлено повреждение теплосети диаметром 500 мм на ул.Вольской в Самаре
26 января 2018 10:28
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Сегодня, 26 января, специалистами «Предприятия тепловых сетей» выявлено повреждение теплосети диаметром 500 мм по ул.Вольская. На данный момент место повреждения локализовано, участок трубопровода выведен из работы, ведутся земляные работы.
Для потребителей, получающих услугу теплоснабжения по данному трубопроводу, организована резервная схема. В работах задействовано 14 специалистов ПТС и 6 единиц техники. В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы сегодня до конца дня, сообщает ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).
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