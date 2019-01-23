Восстановить отопление по постоянной схеме в домах, пострадавших в коммунальной аварии в Самаре, планируют к 17:00

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В среду, 23 января, специалисты «Предприятия тепловых сетей» приступили к ремонтным работам на аварийном участке теплосети в районе пересечения улиц Ташкентской и Стара-Загора.Напомним, что порыв трубы диаметром 1000 мм произошел накануне, из-за чего без тепла и горячей воды осталось 471 здание в Кировском, Промышленном и Октябрьском районах города.«Специалисты завершили все подготовительные работы: ночью провели откачку воды и земляные работы. Сейчас начали сварочные работы, для ускорения процесса их выполняют сразу два сварочных поста. Завершить работы в полном объеме и пустить отопление планируем сегодня до 17:00», - рассказал первый заместитель Главы СамарыДля того, чтобы минимизировать последствия произошедшего для горожан, районные администрации мониторят температурный режим в домах, попавших в зону отключения, и по заявлениям горожан устанавливают тепловые пушки в подъездах, сообщает горадминистрация. Кроме того, некоторые детские сады и школы переведены на дистанционную систему обучения. Больницы, попавшие в зону отключения, переведены на резервные системы отопления.«Больницу на Шверника и больницу Середавина переключили на резервные схемы отопления, на данный момент ситуация нормализована, перебоев с подачей тепла по этим объектам нет. Другие три больницы, которые также находятся в зоне отключения, имеют собственные котельные. Это онкологический центр, спид-центр и железнодорожная больница на Ново-Садовой», - пояснил Владимир Василенко.