Водоснабжение на Мориса Тореза в Самаре восстановлено
20 декабря 2018 09:39
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С 18 декабря велись аварийно-восстановительные работы на водоводе д-900, который повредила строительная организация. Более 30 домов из-за этого были на пониженном давлении.
Специалисты «РКС-Самара» заменили 6 метров чугунной трубы диаметром 900 мм. Работы велись в круглосуточном режиме. Водоснабжение восстановлено в 02.30 20 декабря.
Дорожное полотно улицы Мориса Тореза будет восстановлено в течение одного-двух дней специализированной организацией.
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