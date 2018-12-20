Водоснабжение на Мориса Тореза в Самаре восстановлено

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С 18 декабря велись аварийно-восстановительные работы на водоводе д-900, который повредила строительная организация. Более 30 домов из-за этого были на пониженном давлении.Специалисты «РКС-Самара» заменили 6 метров чугунной трубы диаметром 900 мм. Работы велись в круглосуточном режиме. Водоснабжение восстановлено в 02.30 20 декабря.Дорожное полотно улицы Мориса Тореза будет восстановлено в течение одного-двух дней специализированной организацией.