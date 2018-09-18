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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Водопроводное хозяйство Самары подготавливают к зиме

18 сентября 2018 09:10
144
Водопроводное хозяйство Самары подготавливают к зиме Плановый ремонт идет полным ходом
Плановый ремонт идет полным ходом.

К работе в зимний период готовятся не только тепловые сети, но и все остальные ресурсоснабжающие организации. «РКС-Самара», поставляющие жителям и предприятиям города холодную воду, проводят тщательную проверку системы водоснабжения, плановый ремонт оборудования.

По состоянию на начало сентября сотрудники цехов эксплуатации водопроводных сетей проверили работу 16 603 задвижек. Из них были капитально отремонтированы 430 и заменена 241 задвижка. Было осмотрено и отремонтировано 14 480 колодцев. На 265 колодцах были заменены люки. Всего в эксплуатации «РКС-Самара» находится более 72 000 водопроводных и канализационных колодцев.
В настоящее время работы по ремонту и замене оборудования продолжаются.

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Комментарии



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