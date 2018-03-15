В центрах обслуживания клиентов СКС устанавливают рециркуляторы для обеззараживания воздуха
15 марта 2018 09:25
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"Нет" - болезням, "да" - чистому воздуху сказали в Центрах обслуживания клиентов СКС. С начала марта все офисы по работе с потребителями оснащают рециркуляторами
воздуха. Этот прибор активно используется в поликлиниках, больницах, детских садах, школах и различных организациях, где собирается много людей и возрастает риск
подхватить сезонное вирусное заболевание (ОРВИ) или грипп. Это особенно актуально в периоды подъема заболеваемости осенью и весной.
Рециркулятор представляет собой компактную установку из стойкого ударопрочного карбоната и пластика, внутри расположены ультрафиолетовые лампы. С
помощью специального механизма воздух затягивается внутрь, проходит через обеззараживающее ультрафиолетовое облучение и, очищенный, снова поступает в
помещение. Рециркулятор может работать в любом помещении, в присутствии людей, на производственный процесс никакого влияния он не оказывает. Прибор может быть
включён постоянно.
С начала марта рециркуляторы уже появились в Центре обслуживания клиентов СКС на ул.Луначарского,56. В ближайшее время подобные приборы установят во всех
офисах по работе с абонентами. Центры обслуживания СКС можно посещать без опасения за свое здоровье.
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