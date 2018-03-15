Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самарцев ожидает дождливая весна Температурный фон с марта по май будет держаться в пределах нормы.
Самарцев ожидает дождливая весна
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий, метель Водителей призывают быть внимательными на дорогах.
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий, метель
В Волжском районе в ДТП погиб водитель, пассажир попал в больницу Машина перевернулась в кювет на газовую трубу.
В Волжском районе в ДТП погиб водитель, пассажир попал в больницу
Сбербанк и фонд «Обнаженные сердца» проведут в Москве благотворительный Зеленый марафон «Бегущие сердца» Всего марафон пройдет в 54 городах России.
Сбербанк и фонд «Обнаженные сердца» проведут в Москве благотворительный Зеленый марафон «Бегущие сердца»
Саратовский завод могут обанкротить из-за долгов Минобороны Завод задолжал банку 14,3 млн рублей.
Саратовский завод могут обанкротить из-за долгов Минобороны
В Самаре в ДТП пострадал трехлетний мальчик-пешеход Он госпитализирован в медицинское учреждение с травмами головы.
В Самаре в ДТП пострадал трехлетний мальчик-пешеход
Депутаты Самарской губернской думы требуют ускорить открытие улицы Луначарского
Депутаты Самарской губернской думы требуют ускорить открытие улицы Луначарского
Совместная делегация экспертов FIFA и оргкомитета «Россия-2018» посетит стадион «Самара Арена»
Совместная делегация экспертов FIFA и оргкомитета «Россия-2018» посетит стадион «Самара Арена»
сегодня  Четверг, 15 марта, 14:04
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/03:
USD 56.94
0
EUR 70.53
0.37
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В центрах обслуживания клиентов СКС устанавливают рециркуляторы для обеззараживания воздуха

15 марта 2018 09:25
144
В центрах обслуживания клиентов СКС устанавливают рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Это особенно актуально в периоды подъема заболеваемости осенью и весной.
Это особенно актуально в периоды подъема заболеваемости осенью и весной.

"Нет" - болезням, "да" - чистому воздуху сказали в Центрах обслуживания клиентов СКС. С начала марта все офисы по работе с потребителями оснащают рециркуляторами
воздуха. Этот прибор активно используется в поликлиниках, больницах, детских садах, школах и различных организациях, где собирается много людей и возрастает риск
подхватить сезонное вирусное заболевание (ОРВИ) или грипп. Это особенно актуально в периоды подъема заболеваемости осенью и весной.

Рециркулятор представляет собой компактную установку из стойкого ударопрочного карбоната и пластика, внутри расположены ультрафиолетовые лампы. С
помощью специального механизма воздух затягивается внутрь, проходит через обеззараживающее ультрафиолетовое облучение и, очищенный, снова поступает в
помещение. Рециркулятор может работать в любом помещении, в присутствии людей, на производственный процесс никакого влияния он не оказывает. Прибор может быть
включён постоянно.

С начала марта рециркуляторы уже появились в Центре обслуживания клиентов СКС на ул.Луначарского,56. В ближайшее время подобные приборы установят во всех
офисах по работе с абонентами. Центры обслуживания СКС можно посещать без опасения за свое здоровье.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
14 марта 2018  21:25
Срок выполнения проектных работ составляет 4 месяца. С учетом определения подрядчика с помощью процедуры торгов, противоаварийные работы должны начаться в октябре 2018 года, самой важной их частью станет замена кровли.
Работы по консервации здания реального училища начнутся осенью
Срок выполнения проектных работ составляет 4 месяца. С учетом определения подрядчика с помощью процедуры торгов, противоаварийные работы должны начаться в... Благоустройство региона
269
14 марта 2018  18:40
В Самаре появилась первая скульптура волка Забиваки
В Самаре появилась первая скульптура волка Забиваки
  Благоустройство региона
734
13 марта 2018  13:00
Самара получила шанс восстановить лесопарк имени 60-летия Советской власти Его площадь превышает 133 га.
Самара получила шанс восстановить лесопарк имени 60-летия Советской власти
Его площадь превышает 133 га. Благоустройство региона
438
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
13 марта 2018  18:12
Детская комната – территория комфорта и уюта
Детская комната – территория комфорта и уюта
 Казалось бы, в чем заключается сложность? Достаточно оборудовать спальное место и закупить массу игрушек! Но современным детям нужно значительно больше. Капитальный ремонт в Самаре
80
27 февраля 2018  19:37
Феншуй на кухне: салон Ital-Moscow рассказывает о главных табу
 Согласно древнему учению кухня является помещением, которое воплощает благополучие семьи и дома. Поэтому, чем она комфортней и гармоничней, тем более... Капитальный ремонт в Самаре
290
30 ноября 2017  16:06
Как выбрать мебель для офиса?
 Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов.  Капитальный ремонт в Самаре
1128
Весь список
Всё в Дом
8 февраля 2018  16:39
Конструкция современных матрасов – на чём нам лучше спится
Конструкция современных матрасов – на чём нам лучше спится
 Матрасы нового поколения продолжают возглавлять рейтинг продаж спальных принадлежностей. После «матрасного голода» советских времён покупатель... Всё в Дом
353
8 февраля 2018  16:03
Преимущества итальянской мебели Calligaris
Преимущества итальянской мебели Calligaris
 Итальянская мебель всегда находится на пике популярности. На то есть масса веских причин.  Купить calligaris  всегда можно в студии интерьеров FORMUL.RU.  Всё в Дом
182
22 января 2018  17:22
Ремонт уплотнителя стиральной машины
Ремонт уплотнителя стиральной машины
 Стиральная машина является сложным автоматическим устройством, состоящим из множества узлов и деталей. Со временем они изнашиваются и выходят из строя.  Всё в Дом
450
Весь список
ЖКХ
15 марта 2018  09:25
В центрах обслуживания клиентов СКС устанавливают рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Это особенно актуально в периоды подъема заболеваемости осенью и весной.
В центрах обслуживания клиентов СКС устанавливают рециркуляторы для обеззараживания воздуха
Это особенно актуально в периоды подъема заболеваемости осенью и весной. ЖКХ
143
14 марта 2018  16:07
Очищение на атомном уровне: самарские очистные сооружения посетили представители областного профильного министерства и СМИ
"Мы положительно оцениваем опыт СКС, эта компания вкладывает в модернизацию беспрецедентные для области деньги. Также важен экологический эффект".  ЖКХ
169
14 марта 2018  13:16
Работы по восстановлению жилого дома на Димитрова, 110 в Самаре стартуют на этой неделе Ранее там в квартире взорвался газовый баллон.
Работы по восстановлению жилого дома на Димитрова, 110 в Самаре стартуют на этой неделе
Ранее там в квартире взорвался газовый баллон. ЖКХ
227
Весь список

Экология
15 марта 2018  14:02
Самарцев ожидает дождливая весна Температурный фон с марта по май будет держаться в пределах нормы.
Самарцев ожидает дождливая весна
Температурный фон с марта по май будет держаться в пределах нормы. Экология
1
15 марта 2018  11:35
В Жигулевском заповеднике посчитали животных В многодневных полевых работах участвовали 16 человек.
В Жигулевском заповеднике посчитали животных
В многодневных полевых работах участвовали 16 человек. Экология
108
14 марта 2018  13:40
В Самарской области сегодня вновь побиты рекорды холода
В Самарской области сегодня вновь побиты рекорды холода
Абсолютный минимум температуры воздуха был перекрыт в двух населенных пунктах губернии. Экология
248
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
705
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
695
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
636
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1315
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
829
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
905
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1514
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
832
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4005
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2314
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2755
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2654
Весь список

Мероприятия
Самарские бизнесмены и топ-менеджеры снова выйдут на театральную сцену!
В Самарской области пройдет единый День открытых дверей по вопросам поддержки семьи, материнства и детства
В Самаре расскажут молодым родителям о мерах государственной поддержки семей с детьми
Весь список
Популярное
за сегодня

Врачи подмосковной больницы предупредили о невозможности помочь пациентам из-за нехватки лекарств и проблем с оборудованием

416

Лесопарк им. 60-летия Советской власти остается в руках бизнесмена

400

Жена Аршавина компенсировала убытки «Аэрофлоту» за задержку рейса

385
за неделю

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Выходку Ефремова считаю безобразной"

53864

Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"

24150

Вертолет Владимира Путина улетел с площадки стадиона «Торпедо»

2745
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда