В очередной раз самовольная постройка на водоводе в Самаре мешает ремонту
6 декабря 2018 12:10
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4 декабря сотрудники "РКС-Самара" приступили к ремонту водовода д-500 мм по адресу ул. Советской Армии, 235 А, где вода выходила из земли. По технологическим причинам утром 5 декабря пришлось сделать отключение жителей 7-ми домов от холодного водоснабжения.
Однако вечером 5 декабря ремонтная бригада была вынуждена прекратить работу из-за того, что очередное незаконное строение расположилось на сетях водоснабжения. К зданию в течение нескольких лет делались пристройки, которые теперь находятся на сетях водоснабжения, и под ними оказался важный распределительный узел водовода.
В настоящее время собственник установлен, с ним проводит работу администрация Октябрьского района Самары. Бойлеры с питьевой водой по состоянию на 11.00 6 декабря находятся на ул. Ново-Садовой, 295 и на пересечении улиц Тихвинской и Гастелло.
Примечательно, что в здании, часть которого находится на водоводе, располагается строительная фирма. Люди, которые должны знать и неукоснительно соблюдать строительные нормы и правила, построили свой офис на сетях водоснабжения, сообщает "РКС-Самара".
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