В Железнодорожном районе Самары несколько домов на четырех улицах остались без воды
11 декабря 2017 11:35
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На места отключения холодного водоснабжения направлены бойлеры.
В Железнодорожном районе Самары несколько домов на четырех улицах остались без воды, сообщает АиФ Самара. Администрация Железнодорожного района Самары в twitter сообщила жителям домов по улицам Пензенской, Владимирской, Тухачевского, Дачной, оставшихся без воды по причине аварии на сетях СКС, что бойлеры с водой будут стоять с 10:00 до устранения аварии по трём адресам:
- Дачная 41/1;
- Владимирская 54 – 56;
- Тухачевского 50.
Ориентировочный срок окончания работ - 17:00.
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