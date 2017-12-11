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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Железнодорожном районе Самары несколько домов на четырех улицах остались без воды

11 декабря 2017 11:35
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В Железнодорожном районе Самары несколько домов на четырех улицах остались без воды На места отключения холодного водоснабжения направлены бойлеры
На места отключения холодного водоснабжения направлены бойлеры.
 
В Железнодорожном районе Самары несколько домов на четырех улицах остались без воды, сообщает АиФ Самара. Администрация Железнодорожного района Самары в twitter сообщила жителям домов по улицам Пензенской, Владимирской, Тухачевского, Дачной, оставшихся без воды по причине аварии на сетях СКС, что бойлеры с водой будут стоять с 10:00 до устранения аварии по трём адресам:
 
- Дачная 41/1;
- Владимирская 54 – 56;
- Тухачевского 50.
 
Ориентировочный срок окончания работ - 17:00.
 
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Комментарии



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