В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении УК «Губерния»

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Следственным управлением МВД России по г.Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа руководителей ООО УК «Губерния» по фактумошенничества в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.По версии следователей, руководство ООО УК «Губерния» в период с января 2016 года по декабрь 2017 года перечислило в адрес теплоэнергетиков лишь часть средств, внесенныхжильцами обслуживаемых домов в счет оплаты тепловой энергии. В результате УК накопила задолженность перед энергетиками в размере 2,7 млн. рублей.По данным «ЭнергосбыТ Плюс Самара», общая задолженность Тольятти за тепловую энергию перед «Т Плюс», по состоянию на 1 января 2018 года, составляет более 2 млрд.рублей. Для сравнения, размер долга на 1 января 2017 года составлял 1,5 млрд. рублей.Значительная часть этого долга образовалась в результате создания управляющих компаний-«клонов» и выставления некоторыми коммунальными менеджерами двойныхквитанций горожанам. По всем подобным выявленным фактам энергокомпания тесно работает с правоохранительными органами Тольятти. В частности, в настоящее времяправоохранителями проводится проверка по более чем 30 обращениям, сообщает Т Плюс.