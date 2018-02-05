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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении УК «Губерния»

5 февраля 2018 13:46
107
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении УК «Губерния» УК накопила задолженность перед энергетиками в размере 2,7 млн рублей.
УК накопила задолженность перед энергетиками в размере 2,7 млн рублей.

Следственным управлением МВД России по г.Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа руководителей ООО УК «Губерния» по факту
мошенничества в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

По версии следователей, руководство ООО УК «Губерния» в период с января 2016 года по декабрь 2017 года перечислило в адрес теплоэнергетиков лишь часть средств, внесенных
жильцами обслуживаемых домов в счет оплаты тепловой энергии. В результате УК накопила задолженность перед энергетиками в размере 2,7 млн. рублей.

По данным «ЭнергосбыТ Плюс Самара», общая задолженность Тольятти за тепловую энергию перед «Т Плюс», по состоянию на 1 января 2018 года, составляет более 2 млрд.
рублей. Для сравнения, размер долга на 1 января 2017 года составлял 1,5 млрд. рублей.
Значительная часть этого долга образовалась в результате создания управляющих компаний-«клонов» и выставления некоторыми коммунальными менеджерами двойных
квитанций горожанам. По всем подобным выявленным фактам энергокомпания тесно работает с правоохранительными органами Тольятти. В частности, в настоящее время
правоохранителями проводится проверка по более чем 30 обращениям, сообщает Т Плюс.
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Комментарии



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