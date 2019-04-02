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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самарской области не будут повышать плату за вывоз мусора

2 апреля 2019 12:51
105
В Самарской области не будут повышать плату за вывоз мусора
Тариф останется на уровне 598,16 рублей за кубометр.

В правительстве Самарской области принято решение не менять тариф за вывоз мусора с 1 июля.

Согласно подписанному приказу, тариф на услугу регионального оператора по обращению с коммунальными отходами ("Экостройресурс") для населения весь год будет оставаться на уровне 598,16 рублей за кубометр.

Ранее, напомним, планировалось, что с 1 июля тариф для жителей вырастет до 619,32 руб./м3, пишет Самру.ру.
 
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